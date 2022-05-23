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ВТБ Мои Инвестиции предложили клиентам операции с вечными фьючерсами
ВТБ Мои Инвестиции предложили клиентам операции с вечными фьючерсами - РИА Новости, 23.05.2022
ВТБ Мои Инвестиции предложили клиентам операции с вечными фьючерсами
ВТБ Мои Инвестиции сделали доступными для клиентов операции с вечными фьючерсами на валютные пары, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:27
2022-05-23T16:27
2022-05-23T16:27
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВТБ Мои Инвестиции сделали доступными для клиентов операции с вечными фьючерсами на валютные пары, сообщает пресс-служба ВТБ.Это новый инструмент для российского инвестора, ранее на Московской бирже были представлены только валютные фьючерсы с конкретным сроком обращения.Вечные фьючерсы не имеют конкретной даты исполнения контракта, она ежедневно автоматически продлевается на день, что дает возможность долгосрочного инвестирования и может быть альтернативой обычной покупке валюты на бирже.Клиенты ВТБ могут покупать через приложение ВТБ Мои Инвестиции вечные фьючерсы на основные валютные пары: "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль" и "китайский юань – российский рубль".Операции с вечными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю доступны квалифицированным инвесторам, а также неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование.Тестирование неквалифицированных инвесторов либо получение статуса квалифицированного инвестора доступно в приложении ВТБ Мои Инвестиции.В настоящее время для валютной диверсификации инвестиционных портфелей клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут использовать более 30 финансовых инструментов с экспозицией на валюты, товарные рынки и американский рынок акций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, экономика, московская биржа, новости компаний - экономика, инвестиции, инвестиции
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВТБ Мои Инвестиции сделали доступными для клиентов операции с вечными фьючерсами на валютные пары, сообщает пресс-служба ВТБ.
Это новый инструмент для российского инвестора, ранее на Московской бирже
были представлены только валютные фьючерсы с конкретным сроком обращения.
Вечные фьючерсы не имеют конкретной даты исполнения контракта, она ежедневно автоматически продлевается на день, что дает возможность долгосрочного инвестирования и может быть альтернативой обычной покупке валюты на бирже.
Клиенты ВТБ
могут покупать через приложение ВТБ Мои Инвестиции вечные фьючерсы на основные валютные пары: "доллар США
– российский рубль", "евро – российский рубль" и "китайский юань – российский рубль".
"Классический фьючерс на актив представляет из себя инструмент, который торгуется ограниченный период времени. По одному инструменту таких фьючерсов бывает целая временная шкала. Когда срок торговли фьючерсом истекает, его место в шкале занимает ближайший по времени исполнения контракт, а также появляется новый самый “дальний”. При этом дальние фьючерсы имеют более низкую ликвидность и чем дальше фьючерсы друг от друга, тем больше они отличаются в цене. В стоимость классических валютных фьючерсов закладывается разница в процентных ставках центробанков соответствующих стран. Удерживать долгосрочную позицию в активе через обычные фьючерсы неудобно - нужно с определенной периодичностью перекладываться из одного контракта в другой. В вечном фьючерсе таких сложностей нет, так как переносить позицию в нем не надо, а разница в валютных ставках списывается или начисляется ежедневно. Более того, ликвидность у такого инструмента будет максимальной, так как он является самым удобным", - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.
Операции с вечными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю доступны квалифицированным инвесторам, а также неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование.
Тестирование неквалифицированных инвесторов либо получение статуса квалифицированного инвестора доступно в приложении ВТБ Мои Инвестиции.
В настоящее время для валютной диверсификации инвестиционных портфелей клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут использовать более 30 финансовых инструментов с экспозицией на валюты, товарные рынки и американский рынок акций.