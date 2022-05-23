ВТБ Мои Инвестиции предложили клиентам операции с вечными фьючерсами

"Классический фьючерс на актив представляет из себя инструмент, который торгуется ограниченный период времени. По одному инструменту таких фьючерсов бывает целая временная шкала. Когда срок торговли фьючерсом истекает, его место в шкале занимает ближайший по времени исполнения контракт, а также появляется новый самый “дальний”. При этом дальние фьючерсы имеют более низкую ликвидность и чем дальше фьючерсы друг от друга, тем больше они отличаются в цене. В стоимость классических валютных фьючерсов закладывается разница в процентных ставках центробанков соответствующих стран. Удерживать долгосрочную позицию в активе через обычные фьючерсы неудобно - нужно с определенной периодичностью перекладываться из одного контракта в другой. В вечном фьючерсе таких сложностей нет, так как переносить позицию в нем не надо, а разница в валютных ставках списывается или начисляется ежедневно. Более того, ликвидность у такого инструмента будет максимальной, так как он является самым удобным", - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.