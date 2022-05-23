https://ria.ru/20220523/frantsiya-1790281862.html
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества - РИА Новости, 23.05.2022
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества
Европейское политическое сообщество не является альтернативой членству Украины в ЕС, оно призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:47
2022-05-23T22:47
2022-05-23T22:47
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
евросоюз
мид франции
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейское политическое сообщество не является альтернативой членству Украины в ЕС, оно призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз во всех областях, заявил представитель МИД Франции.Накануне министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет."Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления", - заявил представитель французского МИД на брифинге.По его словам, цель такого сообщества - содействовать скорейшему укреплению отношений со всеми соседними европейскими странами, а также усилить поддержку кандидатов на вступление в ЕС во всех областях с целью их принятия в союз.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
https://ria.ru/20220518/es-1789280648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, украина, франция, евросоюз, мид франции
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества
МИД Франции: европейское политическое сообщество — не альтернатива членству Украины в ЕС