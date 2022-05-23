Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/frantsiya-1790281862.html
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества - РИА Новости, 23.05.2022
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества
Европейское политическое сообщество не является альтернативой членству Украины в ЕС, оно призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:47
2022-05-23T22:47
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
евросоюз
мид франции‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейское политическое сообщество не является альтернативой членству Украины в ЕС, оно призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз во всех областях, заявил представитель МИД Франции.Накануне министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет."Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления", - заявил представитель французского МИД на брифинге.По его словам, цель такого сообщества - содействовать скорейшему укреплению отношений со всеми соседними европейскими странами, а также усилить поддержку кандидатов на вступление в ЕС во всех областях с целью их принятия в союз.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
https://ria.ru/20220518/es-1789280648.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, украина, франция, евросоюз, мид франции‎
22:47 23.05.2022
 
МИД Франции разъяснил идею о создании европейского политического сообщества

МИД Франции: европейское политическое сообщество — не альтернатива членству Украины в ЕС

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейское политическое сообщество не является альтернативой членству Украины в ЕС, оно призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз во всех областях, заявил представитель МИД Франции.
Накануне министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.
"Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления", - заявил представитель французского МИД на брифинге.
По его словам, цель такого сообщества - содействовать скорейшему укреплению отношений со всеми соседними европейскими странами, а также усилить поддержку кандидатов на вступление в ЕС во всех областях с целью их принятия в союз.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:47
В ЕС создадут площадку для общения со странами, желающими вступить в него
 
В миреЭммануэль МакронУкраинаФранцияЕвросоюзМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала