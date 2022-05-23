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Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards

Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards - РИА Новости, 23.05.2022

Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards

Стали известны имена лауреатов конкурса All About Photo Awards 2022. За право называться лучшим боролись профессиональные фотографы и любители со всего света... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:20

2022-05-23T13:20

2022-05-23T14:54

фото

фотография

фото - туризм

индия

афганистан

ямал

греция

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Стали известны имена лауреатов конкурса All About Photo Awards 2022. За право называться лучшим боролись профессиональные фотографы и любители со всего света. При оценке снимков эксперты обращали внимание на креативность и мастерство авторов. Жюри выбрало 41 победителя из 21 страны, награды вручили за места с первого по пятое, еще 35 авторов удостоены титула "почетное упоминание". Впечатляющие работы призеров — в подборке Ria.ru.

индия

афганистан

ямал

греция

ирландия

сальвадор

ирак

непал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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