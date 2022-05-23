Рейтинг@Mail.ru
Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/fotokonkurs-1789699429.html
Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards
Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards - РИА Новости, 23.05.2022
Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards
Стали известны имена лауреатов конкурса All About Photo Awards 2022. За право называться лучшим боролись профессиональные фотографы и любители со всего света... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:20
2022-05-23T14:54
фото
фотография
фото - туризм
индия
афганистан
ямал
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789678053_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_a23d0c0325799aaf4199fcddd3a35e6c.jpg
Стали известны имена лауреатов конкурса All About Photo Awards 2022. За право называться лучшим боролись профессиональные фотографы и любители со всего света. При оценке снимков эксперты обращали внимание на креативность и мастерство авторов. Жюри выбрало 41 победителя из 21 страны, награды вручили за места с первого по пятое, еще 35 авторов удостоены титула "почетное упоминание". Впечатляющие работы призеров — в подборке Ria.ru.
индия
афганистан
ямал
греция
ирландия
сальвадор
ирак
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789678053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f987e7ba8d48e17b0914c1afaad61f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, фотография, фото - туризм, индия, афганистан, ямал, греция, ирландия, сальвадор, ирак, непал
13:20 23.05.2022 (обновлено: 14:54 23.05.2022)
 

Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards

Читать ria.ru в
Стали известны имена лауреатов конкурса All About Photo Awards 2022. За право называться лучшим боролись профессиональные фотографы и любители со всего света. При оценке снимков эксперты обращали внимание на креативность и мастерство авторов. Жюри выбрало 41 победителя из 21 страны, награды вручили за места с первого по пятое, еще 35 авторов удостоены титула "почетное упоминание". Впечатляющие работы призеров — в подборке Ria.ru.
© Фото : All About Photo Awards 2022/Marcus Yam

Победу в конкурсе и титул фотографа года жюри присудило журналисту Los Angeles Times Маркусу Яму (Marcus Yam) за снимок, сделанный в Афганистане в период ухода американских войск.

Снимок Aftermath of Gaza-Israel 11-day war фотографа из США Marcus Yam, занявший первое место в конкурсе All About Photo Awards 2022
1 из 18

Победу в конкурсе и титул фотографа года жюри присудило журналисту Los Angeles Times Маркусу Яму (Marcus Yam) за снимок, сделанный в Афганистане в период ухода американских войск.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Marcus Yam
© Фото : All About Photo Awards 2022/Debdatta Chakraborty

Награду за второе место получил Дедбатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии, запечатлевший продавца кебаба в Сринагаре.

Снимок Kebabiyana фотографа из Индии Debdatta Chakraborty, занявший второе место на конкурсе All About Photo Awards 2022
2 из 18

Награду за второе место получил Дедбатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии, запечатлевший продавца кебаба в Сринагаре.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Debdatta Chakraborty
© Фото : All About Photo Awards 2022/Konstantinos Tsakalidis

Третье место досталось Константиносу Цакадилису (Konstantinos Tsakalidis) из Греции за фото пожилой женщины, спасающейся от лесных пожаров на острове Эвия.

Снимок Woman from Evia фотографа из Греции Konstantinos Tsakalidis, занявший третье место на конкурсе All About Photo Awards 2022
3 из 18

Третье место досталось Константиносу Цакадилису (Konstantinos Tsakalidis) из Греции за фото пожилой женщины, спасающейся от лесных пожаров на острове Эвия.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Konstantinos Tsakalidis
© Фото : All About Photo Awards 2022/Landry Major

Четвертое место — у Лэндри Мейджор (Landry Major) из США, интересующейся бытом и традициями семей американского запада.

Снимок Racing The Storm фотографа из США Landry Major, занявший четвертое место на конкурсе All About Photo Awards 2022
4 из 18

Четвертое место — у Лэндри Мейджор (Landry Major) из США, интересующейся бытом и традициями семей американского запада.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Landry Major
© Фото : All About Photo Awards 2022/Rebecca Moseman

Пятерку победителей замкнула американский фотограф Ребекка Мозман (Rebecca Moseman) и ее героиня Алеша из этнической группы ирландских путешественников.

Снимок Alesha из серии The Irish Travelers, A Forgotten People фотографа из США Rebecca Moseman, занявший пятое место на конкурсе All About Photo Awards 2022
5 из 18

Пятерку победителей замкнула американский фотограф Ребекка Мозман (Rebecca Moseman) и ее героиня Алеша из этнической группы ирландских путешественников.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Rebecca Moseman
© Фото : All About Photo Awards 2022/Pedro Jarque Krebs

"Гнездо фламинго" обеспечило перуанскому фотографу Педро Харке Кребс (Pedro Jarque Krebs) почетный приз жюри.

Снимок Nesting flamingo фотографа из Перу Pedro Jarque Krebs, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
6 из 18

"Гнездо фламинго" обеспечило перуанскому фотографу Педро Харке Кребс (Pedro Jarque Krebs) почетный приз жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Pedro Jarque Krebs
© Фото : All About Photo Awards 2022/Antonio Denti

"Ребенок из Мосула" принес итальянскому фотографу Антонио Денти (Antonio Denti) почетное упоминание жюри.

Снимок The Kid of Mosul фотографа из Италии Antonio Denti, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
7 из 18

"Ребенок из Мосула" принес итальянскому фотографу Антонио Денти (Antonio Denti) почетное упоминание жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Antonio Denti
© Фото : All About Photo Awards 2022/Daria Troitskaia

"Воздух" Дарьи Троицкой (Daria Troitskaia) из Италии — в числе лучших работ конкурса.

Снимок Air из серии The Elements фотографа из Италии Daria Troitskaia, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
8 из 18

"Воздух" Дарьи Троицкой (Daria Troitskaia) из Италии — в числе лучших работ конкурса.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Daria Troitskaia
© Фото : All About Photo Awards 2022/Eric Seidner

Китайский фотограф Эрик Сейднер (Eric Seidner) удостоен почетного упоминания жюри за "Сражение с роем драконов". В джунглях Непала живут собиратели дикого меда. Занятие это опасное: гнезда самых больших в мире пчел почти так же велики, как люди, которые на них охотятся, а насекомые совсем не настроены делиться.

Снимок Jousting With The Dragon Swarm из серии The Honey Hunters фотографа из Китая Eric Seidner, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
9 из 18

Китайский фотограф Эрик Сейднер (Eric Seidner) удостоен почетного упоминания жюри за "Сражение с роем драконов". В джунглях Непала живут собиратели дикого меда. Занятие это опасное: гнезда самых больших в мире пчел почти так же велики, как люди, которые на них охотятся, а насекомые совсем не настроены делиться.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Eric Seidner
© Фото : All About Photo Awards 2022/Javier Arcenillas

Работа Хавьера Арсенильяса (Javier Аrcenillas) из Испании удостоена почетного упоминания жюри.

Снимок GANGBORDER фотографа из Испании Javier Arcenillas , получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
10 из 18

Работа Хавьера Арсенильяса (Javier Аrcenillas) из Испании удостоена почетного упоминания жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Javier Arcenillas
© Фото : All About Photo Awards 2022/Trung Pham Huy

Трунг Фам Хай (Trung Pham Huy) из Вьетнама заслужил почетное упоминание жюри благодаря "Чаю".

Снимок Tea Harvest фотографа из Вьетнами Trung Pham Huy, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
11 из 18

Трунг Фам Хай (Trung Pham Huy) из Вьетнама заслужил почетное упоминание жюри благодаря "Чаю".

© Фото : All About Photo Awards 2022/Trung Pham Huy
© Фото : All About Photo Awards 2022/Alessandro Malaguti (Italy)

Итальянец Алессандро Малагути (Alessandro Malaguti) побывал на Ямале и познакомился с особенностями жизни ненцев. Почетное упоминание жюри.

Снимок Migration фотографа из Италии Alessandro Malaguti, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
12 из 18

Итальянец Алессандро Малагути (Alessandro Malaguti) побывал на Ямале и познакомился с особенностями жизни ненцев. Почетное упоминание жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Alessandro Malaguti (Italy)
© Фото : All About Photo Awards 2022/Mark Duffy

Канадский фотограф Марк Даффи (Mark Duffy) запечатлел дикую рысь во время охоты. Жюри All About Photo Awards 2022 ответило почетным призом.

Снимок Wild Lynx on the prowl фотографа из Канады Mark Duffy, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
13 из 18

Канадский фотограф Марк Даффи (Mark Duffy) запечатлел дикую рысь во время охоты. Жюри All About Photo Awards 2022 ответило почетным призом.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Mark Duffy
© Фото : All About Photo Awards 2022/Kin Wing Edas Wong

"В спешке". Фотограф из Гонконга Кин Винг Эдас Вонг (Kin Wing Edas Wong) удостоен почетного упоминания жюри.

Снимок Man In A Hurry из серии Hong Kong Street Photography фотографа из Гонконга Kin Wing Edas Wong, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
14 из 18

"В спешке". Фотограф из Гонконга Кин Винг Эдас Вонг (Kin Wing Edas Wong) удостоен почетного упоминания жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Kin Wing Edas Wong
© Фото : All About Photo Awards 2022/Roland Blum

Роланд Блюм (Roland Blum) из Лихтенштейна вошел в число призеров конкурса с фото, сделанным в намибийском Национальном парке "Этоша".

Снимок Songline No. 1 фотографа из Лихтенштейна Roland Blum, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
15 из 18

Роланд Блюм (Roland Blum) из Лихтенштейна вошел в число призеров конкурса с фото, сделанным в намибийском Национальном парке "Этоша".

© Фото : All About Photo Awards 2022/Roland Blum
© Фото : All About Photo Awards 2022/George Tatakis

"Перевозка приданого". У греческого фотографа Джорджа Татакиса (George Tatakis) — почетный приз жюри.

Снимок Dowry transportation из серии Caryatis фотографа из Греции George Tatakis , получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
16 из 18

"Перевозка приданого". У греческого фотографа Джорджа Татакиса (George Tatakis) — почетный приз жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/George Tatakis
© Фото : All About Photo Awards 2022/Andi Abdul Halil

"Лучший друг". Работа индонезийского фотографа Анди Абдула Халиля (Andi Abdul Halil) получила высокую оценку жюри.

Снимок The Best Friend фотографа из Индонезии Andi Abdul Halil, получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
17 из 18

"Лучший друг". Работа индонезийского фотографа Анди Абдула Халиля (Andi Abdul Halil) получила высокую оценку жюри.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Andi Abdul Halil
© Фото : All About Photo Awards 2022/Tariq Zaidi

Британец Тарик Заиди (Tariq Zaidi) удостоен упоминания жюри за фото заключенных тюрьмы в Сальвадоре.

Снимок Inmates look out of a cell из серии Sin Salida фотографа из Великобритании Tariq Zaidi , получивший награду Merit Award на конкурсе All About Photo Awards 2022
18 из 18

Британец Тарик Заиди (Tariq Zaidi) удостоен упоминания жюри за фото заключенных тюрьмы в Сальвадоре.

© Фото : All About Photo Awards 2022/Tariq Zaidi
 
ФотоФотографияФото - ТуризмИндияАфганистанЯмалГрецияИрландияСальвадорИракНепал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала