Жаркая битва, лучший друг и гнездо фламинго: призеры All About Photo Awards
Победу в конкурсе и титул фотографа года жюри присудило журналисту Los Angeles Times Маркусу Яму (Marcus Yam) за снимок, сделанный в Афганистане в период ухода американских войск.
Победу в конкурсе и титул фотографа года жюри присудило журналисту Los Angeles Times Маркусу Яму (Marcus Yam) за снимок, сделанный в Афганистане в период ухода американских войск.
Награду за второе место получил Дедбатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии, запечатлевший продавца кебаба в Сринагаре.
Награду за второе место получил Дедбатта Чакраборти (Debdatta Chakraborty) из Индии, запечатлевший продавца кебаба в Сринагаре.
Третье место досталось Константиносу Цакадилису (Konstantinos Tsakalidis) из Греции за фото пожилой женщины, спасающейся от лесных пожаров на острове Эвия.
Третье место досталось Константиносу Цакадилису (Konstantinos Tsakalidis) из Греции за фото пожилой женщины, спасающейся от лесных пожаров на острове Эвия.
Четвертое место — у Лэндри Мейджор (Landry Major) из США, интересующейся бытом и традициями семей американского запада.
Четвертое место — у Лэндри Мейджор (Landry Major) из США, интересующейся бытом и традициями семей американского запада.
Пятерку победителей замкнула американский фотограф Ребекка Мозман (Rebecca Moseman) и ее героиня Алеша из этнической группы ирландских путешественников.
Пятерку победителей замкнула американский фотограф Ребекка Мозман (Rebecca Moseman) и ее героиня Алеша из этнической группы ирландских путешественников.
"Гнездо фламинго" обеспечило перуанскому фотографу Педро Харке Кребс (Pedro Jarque Krebs) почетный приз жюри.
"Гнездо фламинго" обеспечило перуанскому фотографу Педро Харке Кребс (Pedro Jarque Krebs) почетный приз жюри.
"Ребенок из Мосула" принес итальянскому фотографу Антонио Денти (Antonio Denti) почетное упоминание жюри.
"Ребенок из Мосула" принес итальянскому фотографу Антонио Денти (Antonio Denti) почетное упоминание жюри.
"Воздух" Дарьи Троицкой (Daria Troitskaia) из Италии — в числе лучших работ конкурса.
"Воздух" Дарьи Троицкой (Daria Troitskaia) из Италии — в числе лучших работ конкурса.
Китайский фотограф Эрик Сейднер (Eric Seidner) удостоен почетного упоминания жюри за "Сражение с роем драконов". В джунглях Непала живут собиратели дикого меда. Занятие это опасное: гнезда самых больших в мире пчел почти так же велики, как люди, которые на них охотятся, а насекомые совсем не настроены делиться.
Китайский фотограф Эрик Сейднер (Eric Seidner) удостоен почетного упоминания жюри за "Сражение с роем драконов". В джунглях Непала живут собиратели дикого меда. Занятие это опасное: гнезда самых больших в мире пчел почти так же велики, как люди, которые на них охотятся, а насекомые совсем не настроены делиться.
Работа Хавьера Арсенильяса (Javier Аrcenillas) из Испании удостоена почетного упоминания жюри.
Работа Хавьера Арсенильяса (Javier Аrcenillas) из Испании удостоена почетного упоминания жюри.
Трунг Фам Хай (Trung Pham Huy) из Вьетнама заслужил почетное упоминание жюри благодаря "Чаю".
Трунг Фам Хай (Trung Pham Huy) из Вьетнама заслужил почетное упоминание жюри благодаря "Чаю".
Итальянец Алессандро Малагути (Alessandro Malaguti) побывал на Ямале и познакомился с особенностями жизни ненцев. Почетное упоминание жюри.
Итальянец Алессандро Малагути (Alessandro Malaguti) побывал на Ямале и познакомился с особенностями жизни ненцев. Почетное упоминание жюри.
Канадский фотограф Марк Даффи (Mark Duffy) запечатлел дикую рысь во время охоты. Жюри All About Photo Awards 2022 ответило почетным призом.
Канадский фотограф Марк Даффи (Mark Duffy) запечатлел дикую рысь во время охоты. Жюри All About Photo Awards 2022 ответило почетным призом.
"В спешке". Фотограф из Гонконга Кин Винг Эдас Вонг (Kin Wing Edas Wong) удостоен почетного упоминания жюри.
"В спешке". Фотограф из Гонконга Кин Винг Эдас Вонг (Kin Wing Edas Wong) удостоен почетного упоминания жюри.
Роланд Блюм (Roland Blum) из Лихтенштейна вошел в число призеров конкурса с фото, сделанным в намибийском Национальном парке "Этоша".
Роланд Блюм (Roland Blum) из Лихтенштейна вошел в число призеров конкурса с фото, сделанным в намибийском Национальном парке "Этоша".
"Перевозка приданого". У греческого фотографа Джорджа Татакиса (George Tatakis) — почетный приз жюри.
"Перевозка приданого". У греческого фотографа Джорджа Татакиса (George Tatakis) — почетный приз жюри.
"Лучший друг". Работа индонезийского фотографа Анди Абдула Халиля (Andi Abdul Halil) получила высокую оценку жюри.
"Лучший друг". Работа индонезийского фотографа Анди Абдула Халиля (Andi Abdul Halil) получила высокую оценку жюри.
Британец Тарик Заиди (Tariq Zaidi) удостоен упоминания жюри за фото заключенных тюрьмы в Сальвадоре.
Британец Тарик Заиди (Tariq Zaidi) удостоен упоминания жюри за фото заключенных тюрьмы в Сальвадоре.