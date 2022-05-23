https://ria.ru/20220523/fond-1790191274.html

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля* - РИА Новости, 23.05.2022

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля*

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:34

2022-05-23T15:34

2022-05-23T15:37

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V.* (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля")* (Германия)", - говорится в сообщении. Уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, политика, генеральная прокуратура рф