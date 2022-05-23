15:34 23.05.2022 (обновлено: 15:37 23.05.2022)
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда имени Генриха Белля*
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V.* (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля")* (Германия)", - говорится в сообщении. Уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной