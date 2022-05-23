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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля* - РИА Новости, 23.05.2022
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля* - РИА Новости, 23.05.2022
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля*
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:34
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россия
германия
политика
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V.* (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля")* (Германия)", - говорится в сообщении. Уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной
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россия, германия, политика, генеральная прокуратура рф
15:34 23.05.2022 (обновлено: 15:37 23.05.2022)
 
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда Белля*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкого фонда имени Генриха Белля*

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкого "Фонда имени Генриха Бёлля"*, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V.* (Heinrich Böll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля")* (Германия)", - говорится в сообщении. Уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
 
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