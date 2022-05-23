14:51 23.05.2022 (обновлено: 22:09 23.05.2022)
Чижов: вступление Финляндии в НАТО поднимет вопрос статуса двух территорий
Чижов: вхождение Финляндии в НАТО поставит вопрос о Сайменском канале и Аландских островах
На одной из улиц в Хельсинки . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Со вступлением Финляндии в НАТО возникает вопрос со статусом Аландских островов и Сайменского канала, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи, связывает внутренние водные пути Финляндии – озера – с Финским заливом Балтийского моря. То есть он выходит из центральной Финляндии примерно к Выборгу", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия фактически сдала в аренду Финляндии небольшую полосу земли вдоль этого канала, и уход за каналом за финской стороной, напомнил дипломат.
"Что теперь с этим будет? Надо посмотреть", - сказал он.
Ранее Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.