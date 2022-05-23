https://ria.ru/20220523/evakuatsiya-1790274647.html

Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек

Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек - РИА Новости, 23.05.2022

Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:40

2022-05-23T21:40

2022-05-23T21:41

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 тысяч 428 человек, в том числе 930 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 426 тысяч 979 человек, из которых 238 тысяч 329 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.По его словам, государственную границу РФ пересекло 195 тысяч 700 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 697 за прошедшие сутки.

https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html

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донбасс

украина

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Наталья Макарова

россия, донбасс, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, вооруженные силы украины