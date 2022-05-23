https://ria.ru/20220523/evakuatsiya-1790274647.html
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек - РИА Новости, 23.05.2022
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек
Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:40
2022-05-23T21:40
2022-05-23T21:41
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 тысяч 428 человек, в том числе 930 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 426 тысяч 979 человек, из которых 238 тысяч 329 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.По его словам, государственную границу РФ пересекло 195 тысяч 700 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 697 за прошедшие сутки.
https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, вооруженные силы украины
21:40 23.05.2022 (обновлено: 21:41 23.05.2022)
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек
Минобороны: более 13 тысяч человек за сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины