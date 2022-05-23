Рейтинг@Mail.ru
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/evakuatsiya-1790274647.html
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек - РИА Новости, 23.05.2022
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек
Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:40
2022-05-23T21:41
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732728_0:0:2718:1529_1920x0_80_0_0_e46c16cf710a94e67710a2426b3bb49f.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 тысяч 428 человек, в том числе 930 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 426 тысяч 979 человек, из которых 238 тысяч 329 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.По его словам, государственную границу РФ пересекло 195 тысяч 700 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 697 за прошедшие сутки.
https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779732728_0:0:2718:2039_1920x0_80_0_0_31638bc64704927df3b38a85538f742b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, вооруженные силы украины
21:40 23.05.2022 (обновлено: 21:41 23.05.2022)
 
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали еще более 13 тысяч человек

Минобороны: более 13 тысяч человек за сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч человек за минувшие сутки были эвакуированы в Россию из опасных районов республик Донбасса и Украины, из них без малого одна тысяча детей, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 тысяч 428 человек, в том числе 930 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 миллион 426 тысяч 979 человек, из которых 238 тысяч 329 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.
По его словам, государственную границу РФ пересекло 195 тысяч 700 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 697 за прошедшие сутки.
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 21:40Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала