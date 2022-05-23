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В Запорожской области рассказали подробности о покушении на мэра Энергодара - РИА Новости, 23.05.2022
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В Запорожской области рассказали подробности о покушении на мэра Энергодара
В Запорожской области рассказали подробности о покушении на мэра Энергодара - РИА Новости, 23.05.2022
В Запорожской области рассказали подробности о покушении на мэра Энергодара
Мощность взрывного устройства при покушении украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика составляла 700... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:26
2022-05-23T13:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощность взрывного устройства при покушении украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика составляла 700 граммов тротила, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."Было заложено взрывное устройство в электро-технический шкаф примерно 700 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал он.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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россия
украина
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире
13:26 23.05.2022
 
В Запорожской области рассказали подробности о покушении на мэра Энергодара

В МВД Запорожской области рассказали подробности о покушении на главу Энергодара

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Мощность взрывного устройства при покушении украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика составляла 700 граммов тротила, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"Было заложено взрывное устройство в электро-технический шкаф примерно 700 граммов в тротиловом эквиваленте", - сказал он.
По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Замглавы ГУ МВД по Запорожской области о покушении на мэра Энергодара - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:12
Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население
 
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