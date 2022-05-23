https://ria.ru/20220523/elektrobayk-1790075051.html

В России изобрели электробайк для курьеров

В России изобрели электробайк для курьеров - РИА Новости, 23.05.2022

В России изобрели электробайк для курьеров

Экологически чистый электробайк будет прост в использовании, как велосипед, но скорость и маневренность транспорта будет ближе к мотоциклу, что делает его... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:30

2022-05-23T08:30

2022-05-23T09:52

экономика

технологии

наука

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экологически чистый электробайк будет прост в использовании, как велосипед, но скорость и маневренность транспорта будет ближе к мотоциклу, что делает его удобным для логистических компаний, в том числе, курьеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы по итогам представляется на треке форума "Сильные идеи для нового времени"."Создание и введение в эксплуатацию линейки экологически чистых электробайков позволит: увеличить мобильность населения с одновременным снижением пробок и заторов на дорогах общего пользования на 13%; увеличить мобильность компаний, занятых в сфере доставки, что позволит снизить временные затраты на 40%; увеличить экономическую эффективность курьерских компаний на 11%", - процитировала пресс-служба НТИ лидера проекта Бориса Сабельникова.По его мнению, использование электробайков поможет увеличить отчисления в бюджет малых транспортных компаний (курьерских служб) на 3-4% за счет увеличения доходов."Для полноценной реализации и внедрения идеи в массы требуется финансовая поддержка для улучшения производственно-технической базы проекты, поиска новых российских поставщиков оборудования и комплектующих, в связи с усложнившейся ситуацией на ранке, закупки новых, более мощных комплектующих для расширения возможностей и областей применения электробайков", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20211111/drony-1758491132.html

https://ria.ru/20220131/bespilotniki-1770239096.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии