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В России изобрели электробайк для курьеров - РИА Новости, 23.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220523/elektrobayk-1790075051.html
В России изобрели электробайк для курьеров
В России изобрели электробайк для курьеров - РИА Новости, 23.05.2022
В России изобрели электробайк для курьеров
Экологически чистый электробайк будет прост в использовании, как велосипед, но скорость и маневренность транспорта будет ближе к мотоциклу, что делает его... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:30
2022-05-23T09:52
экономика
технологии
наука
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экологически чистый электробайк будет прост в использовании, как велосипед, но скорость и маневренность транспорта будет ближе к мотоциклу, что делает его удобным для логистических компаний, в том числе, курьеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы по итогам представляется на треке форума "Сильные идеи для нового времени"."Создание и введение в эксплуатацию линейки экологически чистых электробайков позволит: увеличить мобильность населения с одновременным снижением пробок и заторов на дорогах общего пользования на 13%; увеличить мобильность компаний, занятых в сфере доставки, что позволит снизить временные затраты на 40%; увеличить экономическую эффективность курьерских компаний на 11%", - процитировала пресс-служба НТИ лидера проекта Бориса Сабельникова.По его мнению, использование электробайков поможет увеличить отчисления в бюджет малых транспортных компаний (курьерских служб) на 3-4% за счет увеличения доходов."Для полноценной реализации и внедрения идеи в массы требуется финансовая поддержка для улучшения производственно-технической базы проекты, поиска новых российских поставщиков оборудования и комплектующих, в связи с усложнившейся ситуацией на ранке, закупки новых, более мощных комплектующих для расширения возможностей и областей применения электробайков", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20211111/drony-1758491132.html
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экономика, технологии
08:30 23.05.2022 (обновлено: 09:52 23.05.2022)
 
В России изобрели электробайк для курьеров

В России изобрели электробайк для курьеров с маневренностью мотоцикла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКурьер
Курьер - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экологически чистый электробайк будет прост в использовании, как велосипед, но скорость и маневренность транспорта будет ближе к мотоциклу, что делает его удобным для логистических компаний, в том числе, курьеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы по итогам представляется на треке форума "Сильные идеи для нового времени".
"Создание и введение в эксплуатацию линейки экологически чистых электробайков позволит: увеличить мобильность населения с одновременным снижением пробок и заторов на дорогах общего пользования на 13%; увеличить мобильность компаний, занятых в сфере доставки, что позволит снизить временные затраты на 40%; увеличить экономическую эффективность курьерских компаний на 11%", - процитировала пресс-служба НТИ лидера проекта Бориса Сабельникова.
© Фото предоставлено кафедрой ТМиТ ЮЗГУЭкологически чистый электробайк, изобретенный в России
Экологически чистый электробайк, изобретенный в России
© Фото предоставлено кафедрой ТМиТ ЮЗГУ
Экологически чистый электробайк, изобретенный в России
По его мнению, использование электробайков поможет увеличить отчисления в бюджет малых транспортных компаний (курьерских служб) на 3-4% за счет увеличения доходов.
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"Для полноценной реализации и внедрения идеи в массы требуется финансовая поддержка для улучшения производственно-технической базы проекты, поиска новых российских поставщиков оборудования и комплектующих, в связи с усложнившейся ситуацией на ранке, закупки новых, более мощных комплектующих для расширения возможностей и областей применения электробайков", - добавил эксперт.
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