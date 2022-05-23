https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html

Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь

Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь - РИА Новости, 23.05.2022

Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь

Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:49

2022-05-23T13:49

2022-05-23T13:51

туризм

новости - туризм

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

туристы

погода

кабардино-балкарская республика (кбр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поисково-спасательные работы завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших среди них нет.В ведомстве уточнили, что всего к работам по спасению были привлечены 25 человек и три единицы техники.В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. При спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров. Позже спасатели с альпинистами возобновили спуск с горы.

https://ria.ru/20220523/elbrus-1790100306.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, туристы, погода, кабардино-балкарская республика (кбр)