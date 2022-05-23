https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь - РИА Новости, 23.05.2022
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь
Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:49
2022-05-23T13:49
2022-05-23T13:51
туризм
новости - туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
туристы
погода
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поисково-спасательные работы завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших среди них нет.В ведомстве уточнили, что всего к работам по спасению были привлечены 25 человек и три единицы техники.В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. При спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров. Позже спасатели с альпинистами возобновили спуск с горы.
https://ria.ru/20220523/elbrus-1790100306.html
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7cda8348ca7adaaa6520c39008d35cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, туристы, погода, кабардино-балкарская республика (кбр)
13:49 23.05.2022 (обновлено: 13:51 23.05.2022)
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь
Четырех туристов, застрявших на Эльбрусе, доставили в базовый лагерь