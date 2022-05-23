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Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь - РИА Новости, 23.05.2022
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь
Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:49
2022-05-23T13:51
туризм
новости - туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
туристы
погода
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поисково-спасательные работы завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших среди них нет.В ведомстве уточнили, что всего к работам по спасению были привлечены 25 человек и три единицы техники.В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. При спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров. Позже спасатели с альпинистами возобновили спуск с горы.
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новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, туристы, погода, кабардино-балкарская республика (кбр)
13:49 23.05.2022 (обновлено: 13:51 23.05.2022)
 
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь

Четырех туристов, застрявших на Эльбрусе, доставили в базовый лагерь

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Застрявших на Эльбрусе четырех туристов доставили в базовый лагерь, в медицинской помощи они не нуждаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поисково-спасательные работы завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших среди них нет.
В ведомстве уточнили, что всего к работам по спасению были привлечены 25 человек и три единицы техники.
В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. При спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров. Позже спасатели с альпинистами возобновили спуск с горы.
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:09Туризм
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды
 
ТуризмНовости - ТуризмЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуризмтуристыПогодаКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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