https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html
РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы
РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы - РИА Новости, 23.05.2022
РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует запустить специальный проект для женщин под названием "Почему женщины экспортируют?", сообщает центр. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:31
2022-05-23T16:31
2022-05-23T16:31
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
валентина матвиенко
экономика
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует запустить специальный проект для женщин под названием "Почему женщины экспортируют?", сообщает центр."С такой инициативой в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-экспортерами рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина", - отмечает РЭЦ."Почему женщины экспортируют?" - это серия онлайн-мероприятий для тех, кто планирует начать экспорт через маркетплейсы. На собственных историях женщины, которые уже добились успеха в e-commerce, будут отвечать на вопросы, которые появляются на старте онлайн-экспорта.По ее словам, выход на экспорт с помощью e-commerce – это актуально, перспективно и логично для женщины-экспортера. Женщины – это ключевая аудитория покупателей мировых маркетплейсов. По данным исследований, 85% всех решений о покупке принимаются женщинами. Соответственно, женщины лучше понимают логику принятия решений при покупке и имеют все шансы стать успешными продавцами на маркетплейсах. Поддерживая эту тенденцию, которая уже давно стала глобальной, РЭЦ планирует запустить этот специальный проект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, валентина матвиенко, экономика, технологии
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует запустить специальный проект для женщин под названием "Почему женщины экспортируют?", сообщает центр.
"С такой инициативой в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-экспортерами рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина", - отмечает РЭЦ
.
"Почему женщины экспортируют?" - это серия онлайн-мероприятий для тех, кто планирует начать экспорт через маркетплейсы. На собственных историях женщины, которые уже добились успеха в e-commerce, будут отвечать на вопросы, которые появляются на старте онлайн-экспорта.
"Мы планируем делать пошаговый разбор на реальных кейсах, участницы получат уникальную возможность получить оценку своей бизнес-идеи от женщин, которые уже прошли этот путь. Также мы запланировали провести голосование за самый интересный совет и самый интересный вопрос. По его итогам мы наградим победительниц и пригласим их принять участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России", который организует РЭЦ, в качестве спикеров", - сказала Никишина.
По ее словам, выход на экспорт с помощью e-commerce – это актуально, перспективно и логично для женщины-экспортера. Женщины – это ключевая аудитория покупателей мировых маркетплейсов. По данным исследований, 85% всех решений о покупке принимаются женщинами. Соответственно, женщины лучше понимают логику принятия решений при покупке и имеют все шансы стать успешными продавцами на маркетплейсах. Поддерживая эту тенденцию, которая уже давно стала глобальной, РЭЦ планирует запустить этот специальный проект.