https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html

РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы

РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы - РИА Новости, 23.05.2022

РЭЦ научит женщин экспортировать товары через маркетплейсы

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует запустить специальный проект для женщин под названием "Почему женщины экспортируют?", сообщает центр. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:31

2022-05-23T16:31

2022-05-23T16:31

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

валентина матвиенко

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790199728_0:199:2958:1863_1920x0_80_0_0_e836e97cca1beda88868951a7f597f2e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует запустить специальный проект для женщин под названием "Почему женщины экспортируют?", сообщает центр."С такой инициативой в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-экспортерами рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина", - отмечает РЭЦ."Почему женщины экспортируют?" - это серия онлайн-мероприятий для тех, кто планирует начать экспорт через маркетплейсы. На собственных историях женщины, которые уже добились успеха в e-commerce, будут отвечать на вопросы, которые появляются на старте онлайн-экспорта.По ее словам, выход на экспорт с помощью e-commerce – это актуально, перспективно и логично для женщины-экспортера. Женщины – это ключевая аудитория покупателей мировых маркетплейсов. По данным исследований, 85% всех решений о покупке принимаются женщинами. Соответственно, женщины лучше понимают логику принятия решений при покупке и имеют все шансы стать успешными продавцами на маркетплейсах. Поддерживая эту тенденцию, которая уже давно стала глобальной, РЭЦ планирует запустить этот специальный проект.

https://ria.ru/20220414/nominatsii-1783556930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, валентина матвиенко, экономика, технологии