https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790127439.html

В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ

В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ - РИА Новости, 23.05.2022

В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ

Благодаря правительству и Центробанку удается поддерживать макростабильность в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:22

2022-05-23T12:22

2022-05-23T12:32

россия

экономика

дмитрий песков

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Благодаря правительству и Центробанку удается поддерживать макростабильность в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В целом президент неоднократно уже отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств.

https://ria.ru/20220523/stavka-1790121318.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф)