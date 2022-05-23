https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790127439.html
В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ
В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ - РИА Новости, 23.05.2022
В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ
Благодаря правительству и Центробанку удается поддерживать макростабильность в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:22
2022-05-23T12:22
2022-05-23T12:32
россия
экономика
дмитрий песков
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Благодаря правительству и Центробанку удается поддерживать макростабильность в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В целом президент неоднократно уже отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств.
https://ria.ru/20220523/stavka-1790121318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф)
12:22 23.05.2022 (обновлено: 12:32 23.05.2022)
В Кремле похвалили работу правительства и ЦБ
Песков: благодаря правительству и ЦБ удается поддерживать макростабильность в России