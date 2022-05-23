https://ria.ru/20220523/dozhd-1790236531.html
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России - РИА Новости, 23.05.2022
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России
Представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска телеканала "Дождь"* к ведомству о блокировке доступа заявил, что работа канала угрожала "стабильности... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:13
2022-05-23T18:13
2022-05-23T18:27
наталья синдеева
политехнический музей
благотворительный фонд "арифметика добра"
дождь (телеканал)
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
журналистика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска телеканала "Дождь"* к ведомству о блокировке доступа заявил, что работа канала угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" страны, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России", - отметил представитель ведомства.В связи с этим, по его словам, Генпрокуратура решила "внести в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к [данному] информационному ресурсу".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила, что было принято решение приостановить работу "Дождя"*. Сегодня Тверской суд рассматривает иск "Дождя"*, оспаривающего блокировку доступа.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта).С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья синдеева, политехнический музей, благотворительный фонд "арифметика добра", дождь (телеканал), россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, журналистика, цензура
18:13 23.05.2022 (обновлено: 18:27 23.05.2022)
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России
Представитель Генпрокуратуры заявил, что "Дождь" угрожал конституционному строю России
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска телеканала "Дождь"* к ведомству о блокировке доступа заявил, что работа канала угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" страны, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Мы исходили, что при проведении специальной военной операции… на тот момент складывающаяся оперативная обстановка, связанная с давлением западных стран, в том числе в информационном поле… Фактически, "Дождь"* осуществлял трансляцию позиции именно западных стран в некотором смысле", - заявил представитель Генпрокуратуры в суде.
"Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России", - отметил представитель ведомства.
В связи с этим, по его словам, Генпрокуратура решила "внести в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к [данному] информационному ресурсу".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева
объявила, что было принято решение приостановить работу "Дождя"*. Сегодня Тверской суд рассматривает иск "Дождя"*, оспаривающего блокировку доступа.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта
).
С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра
" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.
В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея
от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.
* СМИ, выполняющее функции иноагента