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Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России - РИА Новости, 23.05.2022
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Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России - РИА Новости, 23.05.2022
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России
Представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска телеканала "Дождь"* к ведомству о блокировке доступа заявил, что работа канала угрожала "стабильности... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:13
2022-05-23T18:27
наталья синдеева
политехнический музей
благотворительный фонд "арифметика добра"
дождь (телеканал)
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
журналистика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска телеканала "Дождь"* к ведомству о блокировке доступа заявил, что работа канала угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" страны, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России", - отметил представитель ведомства.В связи с этим, по его словам, Генпрокуратура решила "внести в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к [данному] информационному ресурсу".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила, что было принято решение приостановить работу "Дождя"*. Сегодня Тверской суд рассматривает иск "Дождя"*, оспаривающего блокировку доступа.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта).С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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наталья синдеева, политехнический музей, благотворительный фонд "арифметика добра", дождь (телеканал), россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, журналистика, цензура
18:13 23.05.2022 (обновлено: 18:27 23.05.2022)
 
Генпрокуратура заявила, что "Дождь"* угрожал конституционному строю России

Представитель Генпрокуратуры заявил, что "Дождь" угрожал конституционному строю России

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала "Дождь"*
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска телеканала "Дождь"* к ведомству о блокировке доступа заявил, что работа канала угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" страны, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Мы исходили, что при проведении специальной военной операции… на тот момент складывающаяся оперативная обстановка, связанная с давлением западных стран, в том числе в информационном поле… Фактически, "Дождь"* осуществлял трансляцию позиции именно западных стран в некотором смысле", - заявил представитель Генпрокуратуры в суде.

"Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России", - отметил представитель ведомства.
В связи с этим, по его словам, Генпрокуратура решила "внести в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к [данному] информационному ресурсу".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
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Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила, что было принято решение приостановить работу "Дождя"*. Сегодня Тверской суд рассматривает иск "Дождя"*, оспаривающего блокировку доступа.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта).
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С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.
В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Наталья СиндееваПолитехнический музейБлаготворительный фонд "Арифметика добра"Дождь (телеканал)РоссияПроисшествияГенеральная прокуратура РФжурналистикаЦензура
 
 
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