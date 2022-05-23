https://ria.ru/20220523/donetsk-1790108502.html

ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке

ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 23.05.2022

ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке

Украинские военные обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:13

2022-05-23T11:13

2022-05-23T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ, и к концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/obstrel-1790107879.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк