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ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/donetsk-1790108502.html
ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке
ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 23.05.2022
ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке
Украинские военные обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:13
2022-05-23T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ, и к концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк
11:13 23.05.2022 (обновлено: 11:46 23.05.2022)
 
ВСУ обстреляли здание яслей и многоквартирный дом в Донецке

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрел ВСУ жилого дома и здания яслей в Донецке

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли многоквартирный жилой дом и здание яслей в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Улица Градостроителей, 98 — многоквартирный жилой дом; улица Градостроителей, 1, МБДОУ "Ясли-сад комбинированного типа № 229 г. Донецка"", — говорится в telegram ведомства.
Россия с 24 февраля проводит военную специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и ВСУ, и к концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦКК
 
 
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