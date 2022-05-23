https://ria.ru/20220523/donbass-1790101124.html

Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах

Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах - РИА Новости, 23.05.2022

Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах

Несмотря на освобождение Рубежного от украинских силовиков и его переход под контроль Народной милиции Луганской народной республики, жизнь в городе ещё далека... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:44

2022-05-23T10:44

2022-05-23T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

рубежное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132636_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a15cd485b9b6fa27fb55a50d3ffe1e0.jpg

РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Несмотря на освобождение Рубежного от украинских силовиков и его переход под контроль Народной милиции Луганской народной республики, жизнь в городе ещё далека от нормализации: здесь нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в городе нет ни одного здания с целыми окнами - от постоянных обстрелов все их повыбивало. Много зданий и с более серьёзными разрушениями - с обвалившимися подъездами и следами пожаров на все девять этажей."Света и воды у нас по-прежнему нет", - рассказала корреспонденту РИА Новости жительница одного из домов по проспекту Кирова, который в последние годы был переименован в проспект Победителей.По ее словам, готовить приходится на кострах - мужчины из дома ходят за дровами, которые потом разделывают прямо у подъездов. Воду берут в соседнем кафе, где есть своя скважина: сюда через день привозят генератор, что позволяет качать воду для всего района.Сложнее достать продукты - магазины в городе не работают, сюда иногда только доезжают автолавки с предприимчивыми продавцами. При этом наличных денег у большинства населения нет: все сбережения остались на украинских карточках, снять деньги с которых сейчас уже очень сложно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/rubezhnoe-1789875732.html

https://ria.ru/20220517/pomosch-1788929096.html

россия

украина

донбасс

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, рубежное