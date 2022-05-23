https://ria.ru/20220523/donbass-1790101124.html
Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах
Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах - РИА Новости, 23.05.2022
Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах
Несмотря на освобождение Рубежного от украинских силовиков и его переход под контроль Народной милиции Луганской народной республики, жизнь в городе ещё далека... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:44
2022-05-23T10:44
2022-05-23T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
рубежное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132636_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a15cd485b9b6fa27fb55a50d3ffe1e0.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Несмотря на освобождение Рубежного от украинских силовиков и его переход под контроль Народной милиции Луганской народной республики, жизнь в городе ещё далека от нормализации: здесь нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в городе нет ни одного здания с целыми окнами - от постоянных обстрелов все их повыбивало. Много зданий и с более серьёзными разрушениями - с обвалившимися подъездами и следами пожаров на все девять этажей."Света и воды у нас по-прежнему нет", - рассказала корреспонденту РИА Новости жительница одного из домов по проспекту Кирова, который в последние годы был переименован в проспект Победителей.По ее словам, готовить приходится на кострах - мужчины из дома ходят за дровами, которые потом разделывают прямо у подъездов. Воду берут в соседнем кафе, где есть своя скважина: сюда через день привозят генератор, что позволяет качать воду для всего района.Сложнее достать продукты - магазины в городе не работают, сюда иногда только доезжают автолавки с предприимчивыми продавцами. При этом наличных денег у большинства населения нет: все сбережения остались на украинских карточках, снять деньги с которых сейчас уже очень сложно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/rubezhnoe-1789875732.html
https://ria.ru/20220517/pomosch-1788929096.html
россия
украина
донбасс
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787132636_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_16da7f3658291cef64fab78943f883c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, рубежное
Жители Рубежного живут без воды и готовят на кострах
Жители Рубежного по-прежнему живут без воды, света и готовят на кострах
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Несмотря на освобождение Рубежного от украинских силовиков и его переход под контроль Народной милиции Луганской народной республики, жизнь в городе ещё далека от нормализации: здесь нет воды, света и централизованной поставки продуктов, а еду из гуманитарной помощи приходится готовить на кострах, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас в городе нет ни одного здания с целыми окнами - от постоянных обстрелов все их повыбивало. Много зданий и с более серьёзными разрушениями - с обвалившимися подъездами и следами пожаров на все девять этажей.
"Света и воды у нас по-прежнему нет", - рассказала корреспонденту РИА Новости жительница одного из домов по проспекту Кирова
, который в последние годы был переименован в проспект Победителей.
По ее словам, готовить приходится на кострах - мужчины из дома ходят за дровами, которые потом разделывают прямо у подъездов. Воду берут в соседнем кафе, где есть своя скважина: сюда через день привозят генератор, что позволяет качать воду для всего района.
Сложнее достать продукты - магазины в городе не работают, сюда иногда только доезжают автолавки с предприимчивыми продавцами. При этом наличных денег у большинства населения нет: все сбережения остались на украинских карточках, снять деньги с которых сейчас уже очень сложно.
"Вся надежда на гуманитарную помощь, но и ее получить сложно", - рассказывают местные жители. Из Луганска помощь привозят в несколько крупных пунктов в Рубежное, расположенных в учебных заведениях и административных зданиях. Первыми ее получают обитатели местных бомбоубежищ. Все остальные приходят к "шапочному разбору", причём им ещё и приходится идти за помощью через весь город. Иногда эти походы, которые ещё и заканчиваются безрезультатно, приходится совершать под снарядами - украинские военные со стороны соседних Северодонецка и Лисичанска все еще продолжают обстрелы Рубежного.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.