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В ДНР за сутки два мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/donbass-1790079647.html
В ДНР за сутки два мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки два мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022
В ДНР за сутки два мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 170 боеприпасов, два мирных жителя погибли, шестеро ранены,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:09
2022-05-23T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 170 боеприпасов, два мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, РПГ, АГС, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Уточняется, что всего выпущено 170 различных боеприпасов.По данным представительства, погибли два мирных жителя, шестеро ранены. Повреждены 17 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.Под огнем украинских войск оказались районы 13 населенных пунктов республики: Донецк (Куйбышевский район), Макеевка (Червоногвардейский район), Горловка (поселки шахт 6/7, Гагарина, КПП "Горловка"), Зайцево, Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Ясиноватая, Волноваха, Васильевка, Александровка, Лозовое.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/pogibshiy-1790056979.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
09:09 23.05.2022 (обновлено: 09:19 23.05.2022)
 
В ДНР за сутки два мирных жителя погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР заявили. что ВСУ 37 раз за сутки обстреляли республику, погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка
Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 170 боеприпасов, два мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, РПГ, АГС, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Уточняется, что всего выпущено 170 различных боеприпасов.
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 23:21Специальная военная операция на Украине
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб человек
По данным представительства, погибли два мирных жителя, шестеро ранены. Повреждены 17 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
Под огнем украинских войск оказались районы 13 населенных пунктов республики: Донецк (Куйбышевский район), Макеевка (Червоногвардейский район), Горловка (поселки шахт 6/7, Гагарина, КПП "Горловка"), Зайцево, Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Ясиноватая, Волноваха, Васильевка, Александровка, Лозовое.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 19:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР более ста снарядов и мин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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