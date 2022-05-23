https://ria.ru/20220523/dobronravov-1790245620.html

Виктор Добронравов снимется у Романа Полански

Виктор Добронравов снимется у Романа Полански - РИА Новости, 23.05.2022

Виктор Добронравов снимется у Романа Полански

Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:38

2022-05-23T20:38

2022-05-23T20:38

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety. Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия. Также в картине задействованы немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино. Продюсер фильма Лука Барбарески переживает, что у ленты могут быть трудности из-за того, что имя режиссера ассоциируется со скандалами. Например, картина не получила финансирование во Франции. Барбарески также волнуется, что ее не будут показывать в кинотеатрах некоторых англоязычных стран, ведь ранее там отказались от проката предыдущего фильма постановщика. Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. В 1978 он тайно уехал из США во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды французской национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.

https://ria.ru/20220523/hopkins-1790237935.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, виктор добронравов, роман полански