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Виктор Добронравов снимется у Романа Полански - РИА Новости, 23.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220523/dobronravov-1790245620.html
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански - РИА Новости, 23.05.2022
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:38
2022-05-23T20:38
культура
новости культуры
кино и сериалы
виктор добронравов
роман полански
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety. Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия. Также в картине задействованы немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино. Продюсер фильма Лука Барбарески переживает, что у ленты могут быть трудности из-за того, что имя режиссера ассоциируется со скандалами. Например, картина не получила финансирование во Франции. Барбарески также волнуется, что ее не будут показывать в кинотеатрах некоторых англоязычных стран, ведь ранее там отказались от проката предыдущего фильма постановщика. Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. В 1978 он тайно уехал из США во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды французской национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.
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новости культуры, кино и сериалы, виктор добронравов, роман полански
20:38 23.05.2022
 
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански

Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Виктор Добронравов в спектакле "Война и мир" на сцене театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Актер Виктор Добронравов в спектакле Война и мир на сцене театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety.
Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.
Также в картине задействованы немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино.
Продюсер фильма Лука Барбарески переживает, что у ленты могут быть трудности из-за того, что имя режиссера ассоциируется со скандалами. Например, картина не получила финансирование во Франции. Барбарески также волнуется, что ее не будут показывать в кинотеатрах некоторых англоязычных стран, ведь ранее там отказались от проката предыдущего фильма постановщика.
Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. В 1978 он тайно уехал из США во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.
В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды французской национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.
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