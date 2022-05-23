https://ria.ru/20220523/dobronravov-1790245620.html
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански - РИА Новости, 23.05.2022
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:38
2022-05-23T20:38
2022-05-23T20:38
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кино и сериалы
виктор добронравов
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет Variety. Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия. Также в картине задействованы немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино. Продюсер фильма Лука Барбарески переживает, что у ленты могут быть трудности из-за того, что имя режиссера ассоциируется со скандалами. Например, картина не получила финансирование во Франции. Барбарески также волнуется, что ее не будут показывать в кинотеатрах некоторых англоязычных стран, ведь ранее там отказались от проката предыдущего фильма постановщика. Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. В 1978 он тайно уехал из США во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды французской национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.
https://ria.ru/20220523/hopkins-1790237935.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, виктор добронравов, роман полански
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански в фильме "Дворец", пишет
Variety.
Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.
Также в картине задействованы немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино.
Продюсер фильма Лука Барбарески переживает, что у ленты могут быть трудности из-за того, что имя режиссера ассоциируется со скандалами. Например, картина не получила финансирование во Франции. Барбарески также волнуется, что ее не будут показывать в кинотеатрах некоторых англоязычных стран, ведь ранее там отказались от проката предыдущего фильма постановщика.
Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. В 1978 он тайно уехал из США во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.
В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды французской национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.