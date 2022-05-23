Украинские войска обстреляли Зайцево Южное в ДНР
СЦКК: украинские войска выпустили восемь мин по поселку Зайцево Южное в ДНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 обстреляли Зайцево Южное в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Гладосово – населенный пункт Зайцево Южное: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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Населенный пункт Зайцево находится в пригороде Горловки, которая с 2014 года контролируется силами Донецкой народной республики и расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.