14:29 23.05.2022 (обновлено: 14:34 23.05.2022)
В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ
Пискарев: Латвия, Украина, Франция - лидеры по дискриминации российских СМИ за рубежом
Холл в здании Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидерами по числу дискриминационных действий и репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом являются Латвия, Украина, Франция, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Комиссия Госдумы по иновмешательству проанализировала информацию за 5 последних лет о дискриминационных действиях и откровенных репрессиях в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом. Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдавия, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния). В лидерах по числу инцидентов - Латвия, Украина и Франция", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что речь идёт как об отказе в аккредитации на официальные мероприятия и создании препятствий для банковского обслуживания и прекращении вещания, так и о задержаниях на границе и даже об арестах и уголовном преследовании журналистов за их профессиональную деятельность и принадлежность к российским СМИ.
"Именно так по надуманному обвинению провел полтора года за решеткой на Украине главный редактор портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский и была помещена под домашний арест руководитель информационного портала Sputnik Mеedia Елена Черышева", - напомнил он.
По его словам, Запад, боясь слова правды, не только запрещает сегодня российские СМИ в своих странах, но и насаждает свою цензуру в российском информационном пространстве, блокируя гражданам РФ доступ к отечественным СМИ в соцсетях и видеосервисе YouTube.
Пискарев отметил, что разработанный комиссией законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом станет "адекватным ответом на враждебные действия против наших журналистов", но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против России. Данный законопроект Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 24 мая.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.