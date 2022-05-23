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В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
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В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ
В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ
Лидерами по числу дискриминационных действий и репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом являются Латвия, Украина, Франция, сообщил... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:29
2022-05-23T14:34
в мире
елена черышева
урсула фон дер ляйен
кирилл вышинский
украина
госдума рф
россия
евросоюз
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидерами по числу дискриминационных действий и репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом являются Латвия, Украина, Франция, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Комиссия Госдумы по иновмешательству проанализировала информацию за 5 последних лет о дискриминационных действиях и откровенных репрессиях в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом. Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдавия, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния). В лидерах по числу инцидентов - Латвия, Украина и Франция", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что речь идёт как об отказе в аккредитации на официальные мероприятия и создании препятствий для банковского обслуживания и прекращении вещания, так и о задержаниях на границе и даже об арестах и уголовном преследовании журналистов за их профессиональную деятельность и принадлежность к российским СМИ."Именно так по надуманному обвинению провел полтора года за решеткой на Украине главный редактор портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский и была помещена под домашний арест руководитель информационного портала Sputnik Mеedia Елена Черышева", - напомнил он.По его словам, Запад, боясь слова правды, не только запрещает сегодня российские СМИ в своих странах, но и насаждает свою цензуру в российском информационном пространстве, блокируя гражданам РФ доступ к отечественным СМИ в соцсетях и видеосервисе YouTube.Пискарев отметил, что разработанный комиссией законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом станет "адекватным ответом на враждебные действия против наших журналистов", но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против России. Данный законопроект Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 24 мая.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
https://ria.ru/20220519/rkn-1789557956.html
https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html
https://ria.ru/20220519/feyki-1789553290.html
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РИА Новости
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в мире, елена черышева, урсула фон дер ляйен, кирилл вышинский, украина, госдума рф, россия, евросоюз, франция
14:29 23.05.2022 (обновлено: 14:34 23.05.2022)
 
В Госдуме назвали страны — лидеры по дискриминации российских СМИ

Пискарев: Латвия, Украина, Франция - лидеры по дискриминации российских СМИ за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы
Холл в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидерами по числу дискриминационных действий и репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом являются Латвия, Украина, Франция, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Комиссия Госдумы по иновмешательству проанализировала информацию за 5 последних лет о дискриминационных действиях и откровенных репрессиях в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом. Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдавия, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния). В лидерах по числу инцидентов - Латвия, Украина и Франция", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что речь идёт как об отказе в аккредитации на официальные мероприятия и создании препятствий для банковского обслуживания и прекращении вещания, так и о задержаниях на границе и даже об арестах и уголовном преследовании журналистов за их профессиональную деятельность и принадлежность к российским СМИ.
"Именно так по надуманному обвинению провел полтора года за решеткой на Украине главный редактор портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский и была помещена под домашний арест руководитель информационного портала Sputnik Mеedia Елена Черышева", - напомнил он.
По его словам, Запад, боясь слова правды, не только запрещает сегодня российские СМИ в своих странах, но и насаждает свою цензуру в российском информационном пространстве, блокируя гражданам РФ доступ к отечественным СМИ в соцсетях и видеосервисе YouTube.
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19 мая, 18:25
РКН поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Пискарев отметил, что разработанный комиссией законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом станет "адекватным ответом на враждебные действия против наших журналистов", но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против России. Данный законопроект Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 24 мая.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
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22 мая, 02:37Специальная военная операция на Украине
Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание генеральной прокуратуры в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:09
В Генпрокуратуре поддержали идею внесудебной блокировки СМИ за фейки
 
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