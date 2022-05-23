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В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок - РИА Новости, 23.05.2022
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В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок
В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок - РИА Новости, 23.05.2022
В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок
Задержан директор фитнес-клуба в подмосковном Королёве, где в бассейне утонул четырехлетний ребенок, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:09
2022-05-23T10:09
происшествия
московская область (подмосковье)
королев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Задержан директор фитнес-клуба в подмосковном Королёве, где в бассейне утонул четырехлетний ребенок, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная."Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержан директор фитнес-центра, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка... В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала она.По данным СК, 21 мая директор фитнес-клуба в Королёве не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне, в результате чего четырехлетний ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул с обходной дорожки в бассейн и стал тонуть, а после скончался. Было возбуждено уголовное дело.Тертичная добавила, что сейчас следователи проводят комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Уже осмотрено место происшествия, собрана регулирующая документация фитнес-центра, изучены записи с камер видеонаблюдения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Допрошены подозреваемый, сотрудники фитнес-клуба, свидетели и очевидцы, а также родители и родственники ребёнка.
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происшествия, московская область (подмосковье), королев, следственный комитет россии (ск рф)
10:09 23.05.2022
 
В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок

В Королеве задержали директора фитнес-клуба, в бассейне которого утонул ребенок

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Задержан директор фитнес-клуба в подмосковном Королёве, где в бассейне утонул четырехлетний ребенок, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.
"Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержан директор фитнес-центра, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка... В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала она.
По данным СК, 21 мая директор фитнес-клуба в Королёве не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне, в результате чего четырехлетний ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул с обходной дорожки в бассейн и стал тонуть, а после скончался. Было возбуждено уголовное дело.
Тертичная добавила, что сейчас следователи проводят комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Уже осмотрено место происшествия, собрана регулирующая документация фитнес-центра, изучены записи с камер видеонаблюдения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Допрошены подозреваемый, сотрудники фитнес-клуба, свидетели и очевидцы, а также родители и родственники ребёнка.
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