https://ria.ru/20220523/direktor-1790092768.html

В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок

В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок - РИА Новости, 23.05.2022

В Подмосковье задержали директора клуба, в бассейне которого утонул ребенок

Задержан директор фитнес-клуба в подмосковном Королёве, где в бассейне утонул четырехлетний ребенок, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:09

2022-05-23T10:09

2022-05-23T10:09

происшествия

московская область (подмосковье)

королев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Задержан директор фитнес-клуба в подмосковном Королёве, где в бассейне утонул четырехлетний ребенок, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная."Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержан директор фитнес-центра, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка... В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала она.По данным СК, 21 мая директор фитнес-клуба в Королёве не обеспечил выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне, в результате чего четырехлетний ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул с обходной дорожки в бассейн и стал тонуть, а после скончался. Было возбуждено уголовное дело.Тертичная добавила, что сейчас следователи проводят комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Уже осмотрено место происшествия, собрана регулирующая документация фитнес-центра, изучены записи с камер видеонаблюдения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Допрошены подозреваемый, сотрудники фитнес-клуба, свидетели и очевидцы, а также родители и родственники ребёнка.

https://ria.ru/20220523/pozhar-1790084681.html

московская область (подмосковье)

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), королев, следственный комитет россии (ск рф)