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В МИД Норвегии отреагировали на призыв премьера Польши делиться доходами - РИА Новости, 23.05.2022
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В МИД Норвегии отреагировали на призыв премьера Польши делиться доходами
В МИД Норвегии отреагировали на призыв премьера Польши делиться доходами - РИА Новости, 23.05.2022
В МИД Норвегии отреагировали на призыв премьера Польши делиться доходами
Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение главы правительства Польши Матеуша Моравецкого поделиться прибылью от экспорта нефти и газа. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:26
2022-05-23T04:59
матеуш моравецкий
норвегия
польша
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение главы правительства Польши Матеуша Моравецкого поделиться прибылью от экспорта нефти и газа.Петерссон уточнил, что речь идет о снижении примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), отчасти из-за падения фондового рынка."Это несправедливо"Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться прибылями от экспорта нефти и газа."Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит сто миллиардов евро...", — заявил он, встречаясь с польской молодежью."Дорогие норвежские друзья, это несправедливо", — добавил глава кабинета министров.Нарастить помощь УкраинеРанее министр национальной обороны Польшы Мариуш Блащак призвал Евросоюз увеличить фонд военной помощи Украине."Мы также говорили о поддержке, которую мы предоставляем Украине. Я со своей стороны поднял вопрос финансов. По моей оценке, но это мнение также разделяют и другие государства, сумма, увеличенная до двух миллиардов евро, решительно низкая", - сказал Блащак журналистам в Брюсселе, где проходила встреча глав военных ведомств ЕС.Он отметил, что только Польша предоставила Украине военную помощь более чем на миллиард евро. "Наше пожертвование, которое мы уже передали, уже превышает миллиард евро, так что само только польское пожертвование составляет половину суммы, которая предусмотрена в фонде. И мы помним, что этот фонд был организован для финансирования других целей, например миссий государств Европейского союза. Так что с полной уверенностью, эта сумма должна быть выше", - добавил он.Рост цен на энергоносители и спецоперация на УкраинеЕвропейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/polsha-1790065251.html
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матеуш моравецкий, норвегия, польша, в мире
04:26 23.05.2022 (обновлено: 04:59 23.05.2022)
 
В МИД Норвегии отреагировали на призыв премьера Польши делиться доходами

В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНефть
Нефть - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение главы правительства Польши Матеуша Моравецкого поделиться прибылью от экспорта нефти и газа.
"Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда (Государственный пенсионный фонд Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов – ред.) упала" - сказал он в письменном ответе изданию VG.
Петерссон уточнил, что речь идет о снижении примерно на 550 миллиардов норвежских крон (56 миллиардов долларов. — Прим. ред.), отчасти из-за падения фондового рынка.

"Это несправедливо"

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться прибылями от экспорта нефти и газа.
"Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит сто миллиардов евро...", — заявил он, встречаясь с польской молодежью.
"Дорогие норвежские друзья, это несправедливо", — добавил глава кабинета министров.
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Нарастить помощь Украине

Ранее министр национальной обороны Польшы Мариуш Блащак призвал Евросоюз увеличить фонд военной помощи Украине.
"Мы также говорили о поддержке, которую мы предоставляем Украине. Я со своей стороны поднял вопрос финансов. По моей оценке, но это мнение также разделяют и другие государства, сумма, увеличенная до двух миллиардов евро, решительно низкая", - сказал Блащак журналистам в Брюсселе, где проходила встреча глав военных ведомств ЕС.
Он отметил, что только Польша предоставила Украине военную помощь более чем на миллиард евро. "Наше пожертвование, которое мы уже передали, уже превышает миллиард евро, так что само только польское пожертвование составляет половину суммы, которая предусмотрена в фонде. И мы помним, что этот фонд был организован для финансирования других целей, например миссий государств Европейского союза. Так что с полной уверенностью, эта сумма должна быть выше", - добавил он.
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Рост цен на энергоносители и спецоперация на Украине

Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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