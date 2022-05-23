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Корреспондент РИА Новости показал подорванную украинскими военными дамбу - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/damba-1790116265.html
Корреспондент РИА Новости показал подорванную украинскими военными дамбу
Корреспондент РИА Новости показал подорванную украинскими военными дамбу - РИА Новости, 23.05.2022
Корреспондент РИА Новости показал подорванную украинскими военными дамбу
Корреспондент РИА Новости показал взорванную украинскими войсками дамбу Красноскольского водохранилища на изюмском направлении. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:46
2022-05-23T11:46
специальная военная операция на украине
донецкая область
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ОСКОЛ (Харьковская область), 23 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал взорванную украинскими войсками дамбу Красноскольского водохранилища на изюмском направлении."Вот это последствия подрыва дамбы. Дамба оказалась советская, хорошая, подорвать полностью они её не смогли. Судя по замыслу, они хотели полностью её разрушить, правда, выбили [только] передние стенки шлюзов", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.По словам корреспондента, украинцам не хватило или опыта, или времени на полноценный подрыв дамбы, на ней остались дублирующие стенки шлюзов. Запас прочности дамбы также сыграл роль: она устояла, несмотря на мощность взрыва, от которого сильно погнулась арматура.Несмотря на неполный подрыв дамбы, река Оскол, которая питается от основной гидроартерии — Северского Донца и по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, в результате подрыва четырех шлюзов вышла из берегов, а водохранилище омелело, следует из видео.Сделано это было для того, чтобы нарушить гидрогеологию русла и помешать российским войскам форсировать эту преграду, осложнить переправы, а также в целях террора по тактике выжженной земли, отметил журналист.
https://ria.ru/20220523/oruzhie-1790099108.html
донецкая область
украина
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донецкая область, в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
11:46 23.05.2022
 
Корреспондент РИА Новости показал подорванную украинскими военными дамбу

Корреспондент РИА Новости показал подорванную ВСУ дамбу Красноскольского водохранилища

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ОСКОЛ (Харьковская область), 23 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал взорванную украинскими войсками дамбу Красноскольского водохранилища на изюмском направлении.
"Вот это последствия подрыва дамбы. Дамба оказалась советская, хорошая, подорвать полностью они её не смогли. Судя по замыслу, они хотели полностью её разрушить, правда, выбили [только] передние стенки шлюзов", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
По словам корреспондента, украинцам не хватило или опыта, или времени на полноценный подрыв дамбы, на ней остались дублирующие стенки шлюзов. Запас прочности дамбы также сыграл роль: она устояла, несмотря на мощность взрыва, от которого сильно погнулась арматура.
Несмотря на неполный подрыв дамбы, река Оскол, которая питается от основной гидроартерии — Северского Донца и по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, в результате подрыва четырех шлюзов вышла из берегов, а водохранилище омелело, следует из видео.
Сделано это было для того, чтобы нарушить гидрогеологию русла и помешать российским войскам форсировать эту преграду, осложнить переправы, а также в целях террора по тактике выжженной земли, отметил журналист.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая областьВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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