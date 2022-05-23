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Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки - РИА Новости, 23.05.2022
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Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки
Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки - РИА Новости, 23.05.2022
Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки
Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Чехию за поставки ударных вертолетов и танков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:45
2022-05-23T21:28
чехия
пентагон
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Чехию за поставки ударных вертолетов и танков.Остин выразил признательность Чехии за недавние поставки "вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем".Он сообщил, что в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче "критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов" Украине.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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чехия, пентагон, сша
19:45 23.05.2022 (обновлено: 21:28 23.05.2022)
 
Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки

Пентагон: Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Чехию за поставки ударных вертолетов и танков.
Остин выразил признательность Чехии за недавние поставки "вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем".
Он сообщил, что в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче "критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов" Украине.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
ЧехияПентагонСША
 
 
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