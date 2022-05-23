https://ria.ru/20220523/chekhiya-1790254540.html

Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки

Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки - РИА Новости, 23.05.2022

Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки

Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Чехию за поставки ударных вертолетов и танков. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:45

2022-05-23T19:45

2022-05-23T21:28

чехия

пентагон

сша

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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Чехию за поставки ударных вертолетов и танков.Остин выразил признательность Чехии за недавние поставки "вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем".Он сообщил, что в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче "критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов" Украине.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

чехия

сша

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Владимир Лаврентьев

чехия, пентагон, сша