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В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива - РИА Новости, 23.05.2022
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В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива
В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива - РИА Новости, 23.05.2022
В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива
Великобритании грозит нехватка стеклотары для разлива пива из-за растущих цен на энергию, пишет газета Scotsman со ссылкой на директора одного из крупнейших в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:56
2022-05-23T22:56
великобритания
германия
в мире
экономика
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. Великобритании грозит нехватка стеклотары для разлива пива из-за растущих цен на энергию, пишет газета Scotsman со ссылкой на директора одного из крупнейших в Шотландии оптовиков Dunns Food and Drinks Джули Данн.Предупреждение о вероятной нехватке стеклотары появилось после того, как представители пивной индустрии Германии сообщили, что страна этим летом может столкнуться с дефицитом стеклянной тары."Пройдет не так много времени, прежде чем нехватка стеклянной тары ударит по британским потребителям. Наши поставщики вин и спиртных напитков со всего мира сталкиваются с постоянными трудностями, которые будут иметь цепную реакцию. Как следствие, будет меньше разнообразия бутылочного пива, которое мы видим на полках в Британии", - приводит издание слова Данн.Она отметила, что стеклотара занимает очень важное место в наследии пивной промышленности, и пока некоторые производители будут переходить на жестяные банки, чтобы обеспечить стабильность поставок, другие будут рассматривать это как обесценивание бренда, что неизбежно выльется в дополнительные расходы для потребителей пива."Мы продаем огромные объемы пива из Германии, поэтому я жду, что мы почувствуем сейсмический удар в ближайшем будущем", - добавила она.Пиво является самым популярным алкогольным напитком в Великобритании, в 2020 году британцы потратили на него 7,1 миллиарда фунтов.
https://ria.ru/20220520/krizis-1789854131.html
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великобритания, германия, в мире, экономика
22:56 23.05.2022
 
В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива

Scotsman: Великобритании грозит дефицит стеклотары для пива из-за энергокризиса

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРазливное пиво
Разливное пиво - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Разливное пиво. Архивное фото
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ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. Великобритании грозит нехватка стеклотары для разлива пива из-за растущих цен на энергию, пишет газета Scotsman со ссылкой на директора одного из крупнейших в Шотландии оптовиков Dunns Food and Drinks Джули Данн.
Предупреждение о вероятной нехватке стеклотары появилось после того, как представители пивной индустрии Германии сообщили, что страна этим летом может столкнуться с дефицитом стеклянной тары.
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"Пройдет не так много времени, прежде чем нехватка стеклянной тары ударит по британским потребителям. Наши поставщики вин и спиртных напитков со всего мира сталкиваются с постоянными трудностями, которые будут иметь цепную реакцию. Как следствие, будет меньше разнообразия бутылочного пива, которое мы видим на полках в Британии", - приводит издание слова Данн.
Она отметила, что стеклотара занимает очень важное место в наследии пивной промышленности, и пока некоторые производители будут переходить на жестяные банки, чтобы обеспечить стабильность поставок, другие будут рассматривать это как обесценивание бренда, что неизбежно выльется в дополнительные расходы для потребителей пива.
"Мы продаем огромные объемы пива из Германии, поэтому я жду, что мы почувствуем сейсмический удар в ближайшем будущем", - добавила она.
Пиво является самым популярным алкогольным напитком в Великобритании, в 2020 году британцы потратили на него 7,1 миллиарда фунтов.
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