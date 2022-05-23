https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html

В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива

В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива - РИА Новости, 23.05.2022

В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива

Великобритании грозит нехватка стеклотары для разлива пива из-за растущих цен на энергию, пишет газета Scotsman со ссылкой на директора одного из крупнейших в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T22:56

2022-05-23T22:56

2022-05-23T22:56

великобритания

германия

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153376/50/1533765014_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_84d9be08da23c08dfc665053a44f264c.jpg

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости. Великобритании грозит нехватка стеклотары для разлива пива из-за растущих цен на энергию, пишет газета Scotsman со ссылкой на директора одного из крупнейших в Шотландии оптовиков Dunns Food and Drinks Джули Данн.Предупреждение о вероятной нехватке стеклотары появилось после того, как представители пивной индустрии Германии сообщили, что страна этим летом может столкнуться с дефицитом стеклянной тары."Пройдет не так много времени, прежде чем нехватка стеклянной тары ударит по британским потребителям. Наши поставщики вин и спиртных напитков со всего мира сталкиваются с постоянными трудностями, которые будут иметь цепную реакцию. Как следствие, будет меньше разнообразия бутылочного пива, которое мы видим на полках в Британии", - приводит издание слова Данн.Она отметила, что стеклотара занимает очень важное место в наследии пивной промышленности, и пока некоторые производители будут переходить на жестяные банки, чтобы обеспечить стабильность поставок, другие будут рассматривать это как обесценивание бренда, что неизбежно выльется в дополнительные расходы для потребителей пива."Мы продаем огромные объемы пива из Германии, поэтому я жду, что мы почувствуем сейсмический удар в ближайшем будущем", - добавила она.Пиво является самым популярным алкогольным напитком в Великобритании, в 2020 году британцы потратили на него 7,1 миллиарда фунтов.

https://ria.ru/20220520/krizis-1789854131.html

https://ria.ru/20220514/energokrizis-1788607800.html

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, германия, в мире, экономика