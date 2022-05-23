https://ria.ru/20220523/braziliya-1790223255.html
У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату
У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату - РИА Новости, 23.05.2022
У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату
Фальшивая граната была обнаружена у консульства России в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:28
2022-05-23T17:28
2022-05-23T17:30
в мире
бразилия
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая – РИА Новости. Фальшивая граната была обнаружена у консульства России в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.Для обезвреживания гранаты на место прибыла специальная группа, был задействован робот.По итогам операции выяснилось, что граната не была настоящей.
https://ria.ru/20220507/estoniya-1787332143.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, россия
17:28 23.05.2022 (обновлено: 17:30 23.05.2022)
У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату
У консульства России в Сан-Паулу обнаружили фальшивую гранату