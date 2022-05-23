https://ria.ru/20220523/braziliya-1790223255.html

У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату

У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату - РИА Новости, 23.05.2022

У консульства России в Бразилии обнаружили фальшивую гранату

Фальшивая граната была обнаружена у консульства России в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:28

2022-05-23T17:28

2022-05-23T17:30

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бразилия

россия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая – РИА Новости. Фальшивая граната была обнаружена у консульства России в бразильском городе Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.Для обезвреживания гранаты на место прибыла специальная группа, был задействован робот.По итогам операции выяснилось, что граната не была настоящей.

https://ria.ru/20220507/estoniya-1787332143.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, россия