https://ria.ru/20220523/bolgariya-1790279400.html

Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу

Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу - РИА Новости, 23.05.2022

Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу

Находящийся в Риме с визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T22:14

2022-05-23T22:14

2022-05-23T22:18

экономика

марио драги

владимир путин

россия

болгария

германия

газпром

газпромбанк

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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Находящийся в Риме с визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок природного газа из России."Мы говорили о "Газпроме" и газе… Любая европейская страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно. Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы", - сообщил в понедельник Петков журналистам после встречи с главой итальянского правительства Марио Драги.По словам болгарского премьера, там, где "Газпром" продает большие объемы природного газа, в частности, в Германии и Италии, возможны компромиссы по вопросам, связанным с оплатой поставок. В случаях же, когда речь идет о не столь крупных рынках сбыта, могут применяться более сложные условия.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.

https://ria.ru/20220523/tseny-1790060931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, марио драги, владимир путин, россия, болгария, германия, газпром, газпромбанк