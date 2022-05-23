22:14 23.05.2022 (обновлено: 22:18 23.05.2022)
Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу
Премьер Болгарии предложил выработать общую позицию ЕС по проблеме поставок газа из РФ
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
РИМ, 23 мая – РИА Новости. Находящийся в Риме с визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок природного газа из России.
"Мы говорили о "Газпроме" и газе… Любая европейская страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно. Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы", - сообщил в понедельник Петков журналистам после встречи с главой итальянского правительства Марио Драги.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.