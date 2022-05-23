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Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу - РИА Новости, 23.05.2022
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Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу
Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу - РИА Новости, 23.05.2022
Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу
Находящийся в Риме с визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:14
2022-05-23T22:18
экономика
марио драги
владимир путин
россия
болгария
германия
газпром
газпромбанк
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Находящийся в Риме с визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок природного газа из России."Мы говорили о "Газпроме" и газе… Любая европейская страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно. Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы", - сообщил в понедельник Петков журналистам после встречи с главой итальянского правительства Марио Драги.По словам болгарского премьера, там, где "Газпром" продает большие объемы природного газа, в частности, в Германии и Италии, возможны компромиссы по вопросам, связанным с оплатой поставок. В случаях же, когда речь идет о не столь крупных рынках сбыта, могут применяться более сложные условия.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.
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экономика, марио драги, владимир путин, россия, болгария, германия, газпром, газпромбанк
22:14 23.05.2022 (обновлено: 22:18 23.05.2022)
 
Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу

Премьер Болгарии предложил выработать общую позицию ЕС по проблеме поставок газа из РФ

© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
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РИМ, 23 мая – РИА Новости. Находящийся в Риме с визитом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о необходимости выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок природного газа из России.
"Мы говорили о "Газпроме" и газе… Любая европейская страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно. Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет. Это станет одной из тем, которые будут обсуждаться на следующей встрече лидеров Европы", - сообщил в понедельник Петков журналистам после встречи с главой итальянского правительства Марио Драги.
Хранилище природного газа - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Цены на газ в Европе в 2021 году выросли почти во всех странах
По словам болгарского премьера, там, где "Газпром" продает большие объемы природного газа, в частности, в Германии и Италии, возможны компромиссы по вопросам, связанным с оплатой поставок. В случаях же, когда речь идет о не столь крупных рынках сбыта, могут применяться более сложные условия.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаМарио ДрагиВладимир ПутинРоссияБолгарияГерманияГазпромГазпромбанк
 
 
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