https://ria.ru/20220523/blagoustroystvo-1790236101.html

Около 200 тысяч нижегородцев выбрали объекты благоустройства на 2023 год

Около 200 тысяч нижегородцев выбрали объекты благоустройства на 2023 год - РИА Новости, 23.05.2022

Около 200 тысяч нижегородцев выбрали объекты благоустройства на 2023 год

Около 200 тысяч человек приняло участие в выборе объектов благоустройства в Нижегородской области на 2023 год, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:20

2022-05-23T18:20

2022-05-23T18:20

нижегородская область

общество

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Около 200 тысяч человек приняло участие в выборе объектов благоустройства в Нижегородской области на 2023 год, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области в понедельник принял участие в рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Голосование проходит по всей стране с 15 апреля по 30 мая. Губернатор проголосовал на сайте https://golosza.ru/."Еще раз убедился, что голосование занимает буквально несколько минут. Сайт "ГолосЗа" дает возможность не только принять участие в голосовании и реально повлиять на то, как будет выглядеть место, где вы живете и отдыхаете, но и по-новому взглянуть на другие общественные пространства: на то, как их можно обновить, чем наполнить", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что при голосовании на сайте есть возможность не только узнать об истории той или иной территории, но и выбрать ее будущее наполнение: определить, стоит ли там создать спортивную площадку, детский городок, если предусмотрена такая возможность, или мемориальную зону, организовать входную группу либо площадку для пикника."В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года, и нижегородцы могут видеть, как преображаются общественные пространства, за которые они голосовали раньше. Таких мест очень много и в Нижнем Новгороде, и в области, они все разные по своим смыслам и наполнению, потому что люди сами выбирали, что они хотят там видеть. Около 200 тысяч человек уже приняли участие в выборе объектов благоустройства на 2023 год. Для голосования осталась еще неделя. Я призываю нижегородцев продолжить эту хорошую традицию – самим решать, где и как должен преображаться наш регион. Чем больше голосов отдано за территорию, тем выше ответственность тех, кто проводит там работу", - добавил Никитин.Всего в Нижегородской области выбрать территории для благоустройства могут жители 19 муниципальных образований региона с населением более 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20220512/byudzhet-1788229338.html

https://ria.ru/20220516/biblioteki-1788855467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, нижний новгород