https://ria.ru/20220523/biznes-1790229407.html

Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки

Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки - РИА Новости, 23.05.2022

Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предпринимателям региона дать обратную связь о мерах поддержки бизнеса, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:46

2022-05-23T17:46

2022-05-23T17:46

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

экономика

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КРАСНОГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предпринимателям региона дать обратную связь о мерах поддержки бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."Мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. Мы предусмотрели компенсации для франшиз. Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу", - приводятся слова Воробьева.Также губернатор сообщил, что программа "Новая экономика Подмосковья" будет дополняться и расширяться."Чтобы эта работа была грамотно выстроена и была полезна для бизнеса, в Подмосковье запускается большой опрос. Он необходим для понимания дополнительно возникших рисков и принятия своевременных решений: востребованы ли текущие меры поддержки и воспользовался ли бизнес этими возможностями", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220523/biznes-1790151942.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика