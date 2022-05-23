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Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки - РИА Новости, 23.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220523/biznes-1790229407.html
Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки
Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки - РИА Новости, 23.05.2022
Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предпринимателям региона дать обратную связь о мерах поддержки бизнеса, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:46
2022-05-23T17:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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КРАСНОГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предпринимателям региона дать обратную связь о мерах поддержки бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."Мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. Мы предусмотрели компенсации для франшиз. Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу", - приводятся слова Воробьева.Также губернатор сообщил, что программа "Новая экономика Подмосковья" будет дополняться и расширяться."Чтобы эта работа была грамотно выстроена и была полезна для бизнеса, в Подмосковье запускается большой опрос. Он необходим для понимания дополнительно возникших рисков и принятия своевременных решений: востребованы ли текущие меры поддержки и воспользовался ли бизнес этими возможностями", - говорится в релизе.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика
17:46 23.05.2022
 

Губернатор Подмосковья попросил обратную связь от бизнеса о мерах поддержки

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предпринимателям региона дать обратную связь о мерах поддержки бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. Мы предусмотрели компенсации для франшиз. Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу", - приводятся слова Воробьева.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
13:37Новости Подмосковья
Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе
Также губернатор сообщил, что программа "Новая экономика Подмосковья" будет дополняться и расширяться.
"Чтобы эта работа была грамотно выстроена и была полезна для бизнеса, в Подмосковье запускается большой опрос. Он необходим для понимания дополнительно возникших рисков и принятия своевременных решений: востребованы ли текущие меры поддержки и воспользовался ли бизнес этими возможностями", - говорится в релизе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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