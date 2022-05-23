https://ria.ru/20220523/biznes-1790214256.html

В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке

В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке - РИА Новости, 23.05.2022

В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке

Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:57

2022-05-23T16:57

2022-05-23T17:03

экономика

россия

московская область (подмосковье)

tetra pak

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в РФ.Источник, близкий к компании, сообщил агентству ранее в понедельник, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в России. По его словам, сейчас российское подразделение работает фактически полностью автономно от головной организации, и это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати."Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются", - сообщила пресс-служба компании.По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.Tetra Pak – мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В конце марта СМИ писали, что компания на время приостанавливает производство в России упаковки для вина и прохладительных напитков объёмом 2 литра.

https://ria.ru/20220328/upakovka-1780400811.html

https://ria.ru/20220523/kompaniya-1790142158.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, московская область (подмосковье), tetra pak