16:57 23.05.2022 (обновлено: 17:03 23.05.2022)
В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке
В Tetra Pak заявили, что производитель упаковки продолжает работать на российском рынке
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРабота завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне
Работа завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в РФ.
Источник, близкий к компании, сообщил агентству ранее в понедельник, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в России. По его словам, сейчас российское подразделение работает фактически полностью автономно от головной организации, и это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати.
"Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются", - сообщила пресс-служба компании.
По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.
Tetra Pak – мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В конце марта СМИ писали, что компания на время приостанавливает производство в России упаковки для вина и прохладительных напитков объёмом 2 литра.