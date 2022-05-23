Рейтинг@Mail.ru
В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/biznes-1790214256.html
В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке
В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке - РИА Новости, 23.05.2022
В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке
Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:57
2022-05-23T17:03
экономика
россия
московская область (подмосковье)
tetra pak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790215636_0:185:3031:1891_1920x0_80_0_0_74922bb8d6c7c31721b0ff26d885753c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в РФ.Источник, близкий к компании, сообщил агентству ранее в понедельник, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в России. По его словам, сейчас российское подразделение работает фактически полностью автономно от головной организации, и это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати."Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются", - сообщила пресс-служба компании.По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.Tetra Pak – мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В конце марта СМИ писали, что компания на время приостанавливает производство в России упаковки для вина и прохладительных напитков объёмом 2 литра.
https://ria.ru/20220328/upakovka-1780400811.html
https://ria.ru/20220523/kompaniya-1790142158.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790215636_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a200cc20613908dfa7aa9e436e5580a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская область (подмосковье), tetra pak
16:57 23.05.2022 (обновлено: 17:03 23.05.2022)
 
В Tetra Pak заявили, что компания продолжает работать на российском рынке

В Tetra Pak заявили, что производитель упаковки продолжает работать на российском рынке

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРабота завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне
Работа завода компании Тетра Пак в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Работа завода компании "Тетра Пак" в подмосковной Лобне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в РФ.
Источник, близкий к компании, сообщил агентству ранее в понедельник, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в России. По его словам, сейчас российское подразделение работает фактически полностью автономно от головной организации, и это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати.
Продажа соков в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 09:51
Tetra Pak ограничит выпуск упаковок для вина и напитков, сообщают СМИ
"Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются", - сообщила пресс-служба компании.
По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.
Tetra Pak – мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В конце марта СМИ писали, что компания на время приостанавливает производство в России упаковки для вина и прохладительных напитков объёмом 2 литра.
Работа мобильного пункта приема картонной упаковки Тетра Пак - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:08
Материнская компания Tetra Pak уходит из России, сообщил источник
 
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Tetra Pak
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала