https://ria.ru/20220523/biznes-1790151942.html
Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе
Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе - РИА Новости, 23.05.2022
Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе
Предпринимателям из Московской области компенсируют до 50%, или до 1 миллиона рублей расходов на открытие бизнеса по франшизе, сообщила зампред регионального... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:37
2022-05-23T13:37
2022-05-23T13:37
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предпринимателям из Московской области компенсируют до 50%, или до 1 миллиона рублей расходов на открытие бизнеса по франшизе, сообщила зампред регионального правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Мы готовы будем субсидировать. Для наших предпринимателей - 30% затрат, понесённых на открытие франшизы до 500 тысяч рублей, это если федеральная франшиза. А если это франшиза подмосковная - у нас 140 франшиз существует, - то мы будем субсидировать до 50% затрат на открытие бизнеса по франшизе, либо до 1 миллиона рублей каждому предпринимателю", - сказала Зиновьева на совещании с губернатором Андреем Воробьевым.Такую меру поддержки начнут воплощать с 1 июля, добавила зампред правительства.
https://ria.ru/20220519/podderzhka-1789488902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), бизнес