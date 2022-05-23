https://ria.ru/20220523/biznes-1790151942.html

Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе

Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе - РИА Новости, 23.05.2022

Подмосковному бизнесу компенсируют 50% затрат на открытие по франшизе

Предпринимателям из Московской области компенсируют до 50%, или до 1 миллиона рублей расходов на открытие бизнеса по франшизе, сообщила зампред регионального... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:37

2022-05-23T13:37

2022-05-23T13:37

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предпринимателям из Московской области компенсируют до 50%, или до 1 миллиона рублей расходов на открытие бизнеса по франшизе, сообщила зампред регионального правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева."Мы готовы будем субсидировать. Для наших предпринимателей - 30% затрат, понесённых на открытие франшизы до 500 тысяч рублей, это если федеральная франшиза. А если это франшиза подмосковная - у нас 140 франшиз существует, - то мы будем субсидировать до 50% затрат на открытие бизнеса по франшизе, либо до 1 миллиона рублей каждому предпринимателю", - сказала Зиновьева на совещании с губернатором Андреем Воробьевым.Такую меру поддержки начнут воплощать с 1 июля, добавила зампред правительства.

https://ria.ru/20220519/podderzhka-1789488902.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье), бизнес