https://ria.ru/20220523/biznes-1790102189.html

Эксперт: бизнес сможет сэкономить на рекламе с использованием Big Data

Эксперт: бизнес сможет сэкономить на рекламе с использованием Big Data - РИА Новости, 23.05.2022

Эксперт: бизнес сможет сэкономить на рекламе с использованием Big Data

Использование Big Data мобильного оператора сможет сэкономить бизнесу рекламный бюджет, не потеряв при этом в прибыли, считает Виталий Герко, директор по... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:49

2022-05-23T10:49

2022-05-23T10:49

россия

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Использование Big Data мобильного оператора сможет сэкономить бизнесу рекламный бюджет, не потеряв при этом в прибыли, считает Виталий Герко, директор по рекламным продуктам российской интернет-компании ОТМ, являющейся партнером мобильного оператора билайн."На смену экономики внимания приходит креативная экономика. Пользователи следуют за авторами, за контентом и брендами, которые им нравятся - это меняет стек технологий. В новой экономике пользователи будут сами выбирать, с кем делиться данными и на каких условиях, какую ценность они получат от предоставления собственных данных. Важно понимать, что за данными всегда стоят люди", - заявил РИА Новости эксперт.По словам Герко, мобильные операторы обладают большими знаниями об аудитории, не могут делиться этими данными, но могут таргетировать рекламные кампании на нужную аудиторию и проводить детальные исследования. Сегодня ключевое требование бизнеса к рекламным инструментам – чтобы они как можно лучше работали на конверсии и продажи. Требование к усилению перформанс-составляющей задает ключевой вектор для развития платформ.Сейчас потребитель оказался в сложных экономических условиях: он ждет поддержку от брендов, уникального предложения, соответствующего запросу, по адекватной цене, в определенном месте и в определенное время. Оператору мобильной связи доступны сотни параметров о своих абонентах. Это позволяет строить различные виды портретов пользователей и использовать их в маркетинговых целях.Эксперт отметил, что индекс свободных денег у россиян сократился в марте на 38%, следует из отчета исследовательского холдинга “Ромир”. Такое падение указывает на структурное изменение благосостояния россиян, что означает более внимательное распределение бюджета. Однако, у людей по-прежнему остались запросы, которые бизнес может удовлетворить - необходимо хорошо знать свою целевую аудиторию и понимать, какие продукты/услуги ей нужны. Для бизнеса, который едва окреп после последствий ковида, использование мощной Big Data позволяет увеличивать точность коммуникаций с потребителем, учитывая специфические паттерны поведения и четко оценивать влияние рекламы на бренд-метрики и продажи.В среднем, по данным билайн, при использовании Big Data мобильного оператора (доход, владение собственностью, интересы, геоданные и др.) конверсия может увеличиться на 10%, а отношения с потребителями выйдут на новый качественный уровень.

https://ria.ru/20220408/investitsii-1782480691.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, мобильная связь