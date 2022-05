Levi Strauss уходит из России, сообщили СМИ

https://ria.ru/20220523/biznes-1790072673.html

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известный американский производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss, приняла решение уйти с российского рынка и ищет покупателей на розничный бизнес, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес", — пишет газета.По словам источников, одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в России является турецкая Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). Головной офис Levi's не ответил на запрос газеты.Компания 7 марта сообщила, что "временно" прекращает работу в России. Российский совет торговых центров в конце марта заявил, что Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране.Levi Strauss & Co — американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

