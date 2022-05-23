Рейтинг@Mail.ru
Levi Strauss уходит из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/biznes-1790072673.html
Levi Strauss уходит из России, сообщили СМИ
Levi Strauss уходит из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Levi Strauss уходит из России, сообщили СМИ
Известный американский производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss, приняла решение уйти с российского рынка и ищет покупателей на... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:01
2022-05-23T11:52
экономика
россия
сан-франциско
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780060960_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_bc0d55eb88b46f1e5151f3f689c66492.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известный американский производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss, приняла решение уйти с российского рынка и ищет покупателей на розничный бизнес, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss &amp; Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес", — пишет газета.По словам источников, одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в России является турецкая Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks &amp; Spencer и Banana Republic в России). Головной офис Levi's не ответил на запрос газеты.Компания 7 марта сообщила, что "временно" прекращает работу в России. Российский совет торговых центров в конце марта заявил, что Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране.Levi Strauss &amp; Co — американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20220516/mcdonalds-1788782412.html
https://ria.ru/20220520/kompaniya-1789643862.html
россия
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780060960_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d0764f7ce14b8adfdcfd8f12ac25a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сан-франциско, санкции в отношении россии
08:01 23.05.2022 (обновлено: 11:52 23.05.2022)
 
Levi Strauss уходит из России, сообщили СМИ

"Ъ": американская компания Levi Strauss & Co окончательно уйдет с российского рынка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОформление витрин
Оформление витрин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Оформление витрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Известный американский производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss, приняла решение уйти с российского рынка и ищет покупателей на розничный бизнес, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес", — пишет газета.
Вывеска на ресторане McDonald's на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:07
McDonald's уходит с российского рынка
По словам источников, одним из потенциальных покупателей магазинов Levi's в России является турецкая Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). Головной офис Levi's не ответил на запрос газеты.
Компания 7 марта сообщила, что "временно" прекращает работу в России. Российский совет торговых центров в конце марта заявил, что Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране.
Levi Strauss & Co — американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:46
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России
 
ЭкономикаРоссияСан-ФранцискоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала