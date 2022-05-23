08:47 23.05.2022 (обновлено: 08:59 23.05.2022)
Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности
Главы США и Японии Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности
© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида обязались тесно сотрудничать по проблемам безопасности, в том числе по Китаю, а также по ядерной и баллистической программам КНДР, сообщается в релизе Белого дома.
"Два лидера обязались тесно сотрудничать для решения проблем безопасности, в том числе по ядерным и баллистическим программам КНДР, а также в отношении все более принуждающего поведения Китая, противоречащего международному праву", - говорится в релизе по итогам встречи лидеров двух стран.
Как отмечается, стороны также договорились углублять сотрудничество в таких областях, как "новые технологии, безопасность цепочек поставок и чистая энергия".
Как заявил на совместной пресс-конференции премьер Японии, визит президента США показал стремление Вашингтона усилить участие в ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Я рад приветствовать первый визит президента Байдена в этом качестве в Японию. Америка для Японии - единственный союзник, который разделяет такие неизменные ценности как свобода, демократия, права человека, верховенство закона. Союз с США является краеугольным камнем нашей политики по обеспечению безопасности. Саммит Японии и США имеет два смысла по беспрецедентной важности", - сказал Кисида.
По его словам, "один из них в том, что мы столкнулись с кризисом" на Украине. "Сейчас как никогда необходимо единство нашего союза. Еще один смысл в том, чтобы обеспечить мир и процветание Индо-Тихоокеанского региона. Япония и США должны сыграть лидирующую роль в этом. В этом смысле я высоко оцениваю то, что визит президента Байдена ярко демонстрирует намерение США продолжить усиление своего участия в этом регионе", - сказал Кисида.
Джо Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.