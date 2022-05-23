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Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности - РИА Новости, 23.05.2022
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Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности
Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности - РИА Новости, 23.05.2022
Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности
Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида обязались тесно сотрудничать по проблемам безопасности, в том числе по Китаю, а также по ядерной и... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:47
2022-05-23T08:59
в мире
япония
сша
джо байден
фумио кисида
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида обязались тесно сотрудничать по проблемам безопасности, в том числе по Китаю, а также по ядерной и баллистической программам КНДР, сообщается в релизе Белого дома.Глава американского государства находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров."Два лидера обязались тесно сотрудничать для решения проблем безопасности, в том числе по ядерным и баллистическим программам КНДР, а также в отношении все более принуждающего поведения Китая, противоречащего международному праву", - говорится в релизе по итогам встречи лидеров двух стран.Как отмечается, стороны также договорились углублять сотрудничество в таких областях, как "новые технологии, безопасность цепочек поставок и чистая энергия".Как заявил на совместной пресс-конференции премьер Японии, визит президента США показал стремление Вашингтона усилить участие в ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе."Я рад приветствовать первый визит президента Байдена в этом качестве в Японию. Америка для Японии - единственный союзник, который разделяет такие неизменные ценности как свобода, демократия, права человека, верховенство закона. Союз с США является краеугольным камнем нашей политики по обеспечению безопасности. Саммит Японии и США имеет два смысла по беспрецедентной важности", - сказал Кисида.По его словам, "один из них в том, что мы столкнулись с кризисом" на Украине. "Сейчас как никогда необходимо единство нашего союза. Еще один смысл в том, чтобы обеспечить мир и процветание Индо-Тихоокеанского региона. Япония и США должны сыграть лидирующую роль в этом. В этом смысле я высоко оцениваю то, что визит президента Байдена ярко демонстрирует намерение США продолжить усиление своего участия в этом регионе", - сказал Кисида.Джо Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/bayden-1790077383.html
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в мире, япония, сша, джо байден, фумио кисида
08:47 23.05.2022 (обновлено: 08:59 23.05.2022)
 
Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности

Главы США и Японии Байден и Кисида обязались сотрудничать по вопросам безопасности

© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
Флаги США и Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида обязались тесно сотрудничать по проблемам безопасности, в том числе по Китаю, а также по ядерной и баллистической программам КНДР, сообщается в релизе Белого дома.
Глава американского государства находится в Японии с визитом, только что в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров.
"Два лидера обязались тесно сотрудничать для решения проблем безопасности, в том числе по ядерным и баллистическим программам КНДР, а также в отношении все более принуждающего поведения Китая, противоречащего международному праву", - говорится в релизе по итогам встречи лидеров двух стран.
Как отмечается, стороны также договорились углублять сотрудничество в таких областях, как "новые технологии, безопасность цепочек поставок и чистая энергия".
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Как заявил на совместной пресс-конференции премьер Японии, визит президента США показал стремление Вашингтона усилить участие в ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Я рад приветствовать первый визит президента Байдена в этом качестве в Японию. Америка для Японии - единственный союзник, который разделяет такие неизменные ценности как свобода, демократия, права человека, верховенство закона. Союз с США является краеугольным камнем нашей политики по обеспечению безопасности. Саммит Японии и США имеет два смысла по беспрецедентной важности", - сказал Кисида.
По его словам, "один из них в том, что мы столкнулись с кризисом" на Украине. "Сейчас как никогда необходимо единство нашего союза. Еще один смысл в том, чтобы обеспечить мир и процветание Индо-Тихоокеанского региона. Япония и США должны сыграть лидирующую роль в этом. В этом смысле я высоко оцениваю то, что визит президента Байдена ярко демонстрирует намерение США продолжить усиление своего участия в этом регионе", - сказал Кисида.
Джо Байден прибыл с визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы начин в понедельник. Сегодня президент Байден был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.
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