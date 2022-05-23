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Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790098974.html
Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион
Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион - РИА Новости, 23.05.2022
Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион
Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:34
2022-05-23T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
россия
украина
владимир путин
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны."За сутки на национальном уровне через погранпереходы в Румынию въехали 7903 гражданина Украины. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 003 246 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/rumyniya-1789140919.html
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в мире, румыния, россия, украина, владимир путин
10:34 23.05.2022
 
Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион

Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины с 24 февраля, превысило миллион

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины
Беженцы из Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны.
"За сутки на национальном уровне через погранпереходы в Румынию въехали 7903 гражданина Украины. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 003 246 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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