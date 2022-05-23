https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790098974.html

Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион

Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион - РИА Новости, 23.05.2022

Число беженцев, въехавших в Румынию с Украины, превысило миллион

Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:34

2022-05-23T10:34

2022-05-23T10:34

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба пограничной полиции страны."За сутки на национальном уровне через погранпереходы в Румынию въехали 7903 гражданина Украины. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 003 246 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/rumyniya-1789140919.html

https://ria.ru/20220515/zerno-1788684176.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, румыния, россия, украина, владимир путин