https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790095709.html
Около 30 тысяч беженцев прибыли в Россию за выходные
Около 30 тысяч беженцев прибыли в Россию за выходные - РИА Новости, 23.05.2022
Около 30 тысяч беженцев прибыли в Россию за выходные
Около 30 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта - почти 1 миллион РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:20
2022-05-23T10:20
2022-05-23T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около 30 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли за минувшие выходные на территорию России, всего с начала эскалации военного конфликта - почти 1 миллион 427 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За выходные дни государственную границу РФ пересекли 29,92 тысячи беженцев", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего с начала военного конфликта в Россию прибыли 1 миллион 426 тысяч 840 беженцев, среди которых 238,41 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Около 30 тысяч беженцев прибыли в Россию за выходные
Около 30 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за выходные