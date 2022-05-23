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Более 11,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 11,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 23.05.2022
Более 11,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 11,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:04
2022-05-23T10:04
2022-05-23T10:04
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
донбасс
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Более 11,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
ростовская область
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украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, донбасс, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Более 11,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 11,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки