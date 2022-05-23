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Минск привержен задаче урегулирования на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.05.2022
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Минск привержен задаче урегулирования на Украине, заявил Лукашенко
Минск привержен задаче урегулирования на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.05.2022
Минск привержен задаче урегулирования на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что республика не является страной-агрессором, как ее... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:52
2022-05-23T11:52
в мире
валентин рыбаков
владимир путин
украина
белоруссия
минск
оон
александр лукашенко
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что республика не является страной-агрессором, как ее хотят представить, а по-прежнему привержена задаче скорейшего урегулирования конфликта на Украине.Ранее пресс-служба белорусского МИД сообщила, что постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков передал Гутеррешу личное послание от Лукашенко, но содержание не раскрыла."Мы - не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми", - говорится в послании Лукашенко.Он подчеркнул, что республика искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения. "Только погасив очаг горячего противостояния, мы сможем начать выстраивать новый постконфликтный миропорядок, где будут учтены интересы всех государств. И мы не просто заявляем об этом, но доказали в прошлом и продолжаем доказывать это конкретными делами белорусского руководства", - подчеркнул белорусский президент.Он напомнил об усилиях Белоруссии по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах, а также о содействии Минска началу российско-украинских переговоров в 2022 году."Не важно, где переговоры будут проходить дальше, ведь сейчас не время делить лавры миротворцев. В данный момент каждый здравомыслящий человек и политик должен думать не о своей выгоде и возможных дивидендах, но о скорейшем заключении мира на условиях, которые будут приемлемы всем сторонам конфликта. В сложившихся условиях мы должны сделать все возможное для поиска путей снижения градуса глобального противостояния и приближения перспективы масштабного урегулирования вопросов безопасности как в Украине, других горячих точках, включая Сирию, Йемен, Эфиопию, так и в мире в целом", - подчеркнул белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220520/peregovory-1789743559.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/lukashenko-1790114262.html
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в мире, валентин рыбаков, владимир путин, украина, белоруссия, минск, оон, александр лукашенко
11:52 23.05.2022
 
Минск привержен задаче урегулирования на Украине, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Белоруссия привержена задаче урегулирования на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу заявил, что республика не является страной-агрессором, как ее хотят представить, а по-прежнему привержена задаче скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
Ранее пресс-служба белорусского МИД сообщила, что постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков передал Гутеррешу личное послание от Лукашенко, но содержание не раскрыла.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:08
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
"Мы - не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми", - говорится в послании Лукашенко.
Он подчеркнул, что республика искренне и неизменно остается приверженной задаче скорейшего примирения. "Только погасив очаг горячего противостояния, мы сможем начать выстраивать новый постконфликтный миропорядок, где будут учтены интересы всех государств. И мы не просто заявляем об этом, но доказали в прошлом и продолжаем доказывать это конкретными делами белорусского руководства", - подчеркнул белорусский президент.
Он напомнил об усилиях Белоруссии по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах, а также о содействии Минска началу российско-украинских переговоров в 2022 году.
"Не важно, где переговоры будут проходить дальше, ведь сейчас не время делить лавры миротворцев. В данный момент каждый здравомыслящий человек и политик должен думать не о своей выгоде и возможных дивидендах, но о скорейшем заключении мира на условиях, которые будут приемлемы всем сторонам конфликта. В сложившихся условиях мы должны сделать все возможное для поиска путей снижения градуса глобального противостояния и приближения перспективы масштабного урегулирования вопросов безопасности как в Украине, других горячих точках, включая Сирию, Йемен, Эфиопию, так и в мире в целом", - подчеркнул белорусский президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:35В мире
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В миреВалентин РыбаковВладимир ПутинУкраинаБелоруссияМинскООНАлександр Лукашенко
 
 
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