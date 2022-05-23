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В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена - РИА Новости, 23.05.2022
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В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена - РИА Новости, 23.05.2022
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена
Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:00
2022-05-23T09:44
в мире
сша
южная корея
джо байден
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею."Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", - сыронизировала Панахи.На ролике, продемонстрированном в эфире, "растерянный" американский президент в одиночестве спускается с трапа своего самолета, находясь в маске. При этом, приблизившись к представителям принимающей стороны для рукопожатия, он снимает маску, после чего начинает общение."Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее", - резюмировала журналистка.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Страна стала первым пунктом в азиатском турне Байдена, которое проходит с 20 по 24 мая. В своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке президент США неправильно назвал фамилию своего коллеги, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220520/okhrana-1789819474.html
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в мире, сша, южная корея, джо байден
07:00 23.05.2022 (обновлено: 09:44 23.05.2022)
 
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена

Обозреватель Sky News Australia Панахи высмеяла кадры с президентом США Джо Байденом

© AP Photo / Evan VucciМинистр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин приветствует президента США Джо Байдена на авиабазе Осан
Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин приветствует президента США Джо Байдена на авиабазе Осан - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин приветствует президента США Джо Байдена на авиабазе Осан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею.
"Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", - сыронизировала Панахи.
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:02
В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом
На ролике, продемонстрированном в эфире, "растерянный" американский президент в одиночестве спускается с трапа своего самолета, находясь в маске. При этом, приблизившись к представителям принимающей стороны для рукопожатия, он снимает маску, после чего начинает общение.
"Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее", - резюмировала журналистка.
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Страна стала первым пунктом в азиатском турне Байдена, которое проходит с 20 по 24 мая. В своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке президент США неправильно назвал фамилию своего коллеги, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 14:27
Медведев с иронией прокомментировал поведение Байдена в Сеуле
 
В миреСШАЮжная КореяДжо Байден
 
 
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