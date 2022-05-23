https://ria.ru/20220523/bayden-1790070249.html

В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена

В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена - РИА Новости, 23.05.2022

В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена

Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:00

2022-05-23T07:00

2022-05-23T09:44

в мире

сша

южная корея

джо байден

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею."Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", - сыронизировала Панахи.На ролике, продемонстрированном в эфире, "растерянный" американский президент в одиночестве спускается с трапа своего самолета, находясь в маске. При этом, приблизившись к представителям принимающей стороны для рукопожатия, он снимает маску, после чего начинает общение."Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее", - резюмировала журналистка.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Страна стала первым пунктом в азиатском турне Байдена, которое проходит с 20 по 24 мая. В своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке президент США неправильно назвал фамилию своего коллеги, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220520/okhrana-1789819474.html

https://ria.ru/20220522/kommentariy-1790011378.html

сша

южная корея

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в мире, сша, южная корея, джо байден