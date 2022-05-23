https://ria.ru/20220523/bayden-1790070249.html
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена - РИА Новости, 23.05.2022
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена
Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:00
2022-05-23T07:00
2022-05-23T09:44
в мире
сша
южная корея
джо байден
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею."Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", - сыронизировала Панахи.На ролике, продемонстрированном в эфире, "растерянный" американский президент в одиночестве спускается с трапа своего самолета, находясь в маске. При этом, приблизившись к представителям принимающей стороны для рукопожатия, он снимает маску, после чего начинает общение."Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее", - резюмировала журналистка.Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Страна стала первым пунктом в азиатском турне Байдена, которое проходит с 20 по 24 мая. В своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке президент США неправильно назвал фамилию своего коллеги, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220520/okhrana-1789819474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, южная корея, джо байден
07:00 23.05.2022 (обновлено: 09:44 23.05.2022)
В Австралии высмеяли "растерянного" Байдена
Обозреватель Sky News Australia Панахи высмеяла кадры с президентом США Джо Байденом
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
Обозреватель Sky News Australia Рита Панахи высмеяла
кадры прилета президента США Джо Байдена в Южную Корею.
"Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею
. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали", - сыронизировала Панахи.
На ролике, продемонстрированном в эфире, "растерянный" американский президент в одиночестве спускается с трапа своего самолета, находясь в маске. При этом, приблизившись к представителям принимающей стороны для рукопожатия, он снимает маску, после чего начинает общение.
"Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее", - резюмировала журналистка.
Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Страна стала первым пунктом в азиатском турне Байдена, которое проходит с 20 по 24 мая. В своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке президент США
неправильно назвал фамилию своего коллеги, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.