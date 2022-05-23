https://ria.ru/20220523/banki-1790241329.html

Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков

Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков - РИА Новости, 23.05.2022

Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков

Российские банки пока не работают в Херсонской области, но возможен вариант с привлечением банков Южной Осетии, заявил в понедельник замглавы военно-гражданской РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:37

2022-05-23T18:37

2022-05-23T18:37

специальная военная операция на украине

экономика

херсонская область

россия

украина

южная осетия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские банки пока не работают в Херсонской области, но возможен вариант с привлечением банков Южной Осетии, заявил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая."У нас на сегодняшний момент идет как раз не российский банк, а идет разговор о банках Южной Осетии, донецких банках. Но на самом деле эти банки интегрированы сегодня в банковскую систему Российской Федерации, мы этот процесс настраиваем постепенно", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, пришли ли в Херсонскую область российские банки.

https://ria.ru/20220523/kherson-1790162817.html

херсонская область

россия

украина

южная осетия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, херсонская область , россия, украина, южная осетия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр