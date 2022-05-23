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Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220523/banki-1790241329.html
Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков
Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков - РИА Новости, 23.05.2022
Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков
Российские банки пока не работают в Херсонской области, но возможен вариант с привлечением банков Южной Осетии, заявил в понедельник замглавы военно-гражданской РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:37
2022-05-23T18:37
специальная военная операция на украине
экономика
херсонская область
россия
украина
южная осетия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские банки пока не работают в Херсонской области, но возможен вариант с привлечением банков Южной Осетии, заявил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая."У нас на сегодняшний момент идет как раз не российский банк, а идет разговор о банках Южной Осетии, донецких банках. Но на самом деле эти банки интегрированы сегодня в банковскую систему Российской Федерации, мы этот процесс настраиваем постепенно", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, пришли ли в Херсонскую область российские банки.
https://ria.ru/20220523/kherson-1790162817.html
херсонская область
россия
украина
южная осетия
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экономика, херсонская область , россия, украина, южная осетия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:37 23.05.2022
 
Херсонские власти допустили привлечение южноосетинских и донецких банков

Херсонская ВГА допустила привлечение банков из Южной Осетии и ДНР вместо российских

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские банки пока не работают в Херсонской области, но возможен вариант с привлечением банков Южной Осетии, заявил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая.
"У нас на сегодняшний момент идет как раз не российский банк, а идет разговор о банках Южной Осетии, донецких банках. Но на самом деле эти банки интегрированы сегодня в банковскую систему Российской Федерации, мы этот процесс настраиваем постепенно", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, пришли ли в Херсонскую область российские банки.
Поднятое знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:12
В Херсонской области официально вводят бивалютную зону
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаХерсонская областьРоссияУкраинаЮжная ОсетияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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