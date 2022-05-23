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День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/azovstal-1790280766.html
День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине
День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине - РИА Новости, 23.05.2022
День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине
Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также РФ и ДНР установили контроль над путями поставок боекомплектов РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:34
2022-05-23T22:34
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей руденко
оон
мид италии
азовсталь
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также РФ и ДНР установили контроль над путями поставок боекомплектов и горючего Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииНа 89-й день спецоперации России на Украине ракеты морского базирования РФ у станции Малин в Житомирской области уничтожили перебрасывавшиеся в Донбасс вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии из Ивано-Франковска.Кроме того, ракеты воздушного базирования РФ поразили 4 пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" у Бахмута в ДНР, 48 районов сосредоточения живой силы и техники и 6 складов боеприпасов. Помимо этого, российская авиация поразила 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожен склад боеприпасов у Красного Лимана в ЛНР, также уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники.Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, основные пути поставки боекомплектов и горючего Украине, через которые она ранее получала вооружения для стягивания сил на линии разграничения, в настоящий момент блокированы и находятся под оперативным контролем России и Донецкой народной республикой.Также Пушилин заявил, что украинские пленные сейчас находятся в ДНР, а в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, в настоящий момент идет подготовка документов.Предложения Рима и МинскаКак заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план. Замминистра добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним. Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов.Также в понедельник стало известно, о послании президента Белоруссии Александра Лукашенко генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором он заявил, что организация должна "организовать контакты" со всеми вовлеченными в конфликт на Украине сторонами, в том числе США, для его урегулирования.Лукашенко также отметил, что против России на Украине руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире.
https://ria.ru/20220523/azovstal-1790075546.html
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донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей руденко, оон, мид италии, азовсталь, донбасс, житомирская область, мариуполь, луганская народная республика, белоруссия, антониу гутерреш
22:34 23.05.2022
 
День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине

День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка путей поставок горючего Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины на территории "Азовстали"
Саперы Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины на территории Азовстали - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Саперы Народной милиции ДНР подрывают неразорвавшиеся снаряды и мины на территории "Азовстали". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также РФ и ДНР установили контроль над путями поставок боекомплектов и горючего Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий инженерного подразделения Вооруженных сил России проводит разминирование территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:35Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

На 89-й день спецоперации России на Украине ракеты морского базирования РФ у станции Малин в Житомирской области уничтожили перебрасывавшиеся в Донбасс вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии из Ивано-Франковска.
Кроме того, ракеты воздушного базирования РФ поразили 4 пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" у Бахмута в ДНР, 48 районов сосредоточения живой силы и техники и 6 складов боеприпасов. Помимо этого, российская авиация поразила 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожен склад боеприпасов у Красного Лимана в ЛНР, также уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 10:59Специальная военная операция на Украине
Россия уничтожила под Житомиром технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс
Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, основные пути поставки боекомплектов и горючего Украине, через которые она ранее получала вооружения для стягивания сил на линии разграничения, в настоящий момент блокированы и находятся под оперативным контролем России и Донецкой народной республикой.
Также Пушилин заявил, что украинские пленные сейчас находятся в ДНР, а в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, в настоящий момент идет подготовка документов.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками Азова - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:26Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками

Предложения Рима и Минска

Как заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план. Замминистра добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним. Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов.
Также в понедельник стало известно, о послании президента Белоруссии Александра Лукашенко генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором он заявил, что организация должна "организовать контакты" со всеми вовлеченными в конфликт на Украине сторонами, в том числе США, для его урегулирования.
Лукашенко также отметил, что против России на Украине руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире.
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:32
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей РуденкоООНМИД ИталииАзовстальДонбассЖитомирская областьМариупольЛуганская Народная РеспубликаБелоруссияАнтониу Гутерреш
 
 
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