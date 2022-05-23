https://ria.ru/20220523/azovstal-1790280766.html

День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине

День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине - РИА Новости, 23.05.2022

День 89-й: разминирование "Азовстали", блокировка поставок горючего Украине

Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также РФ и ДНР установили контроль над путями поставок боекомплектов РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T22:34

2022-05-23T22:34

2022-05-23T22:34

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

андрей руденко

оон

мид италии

азовсталь

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, также РФ и ДНР установили контроль над путями поставок боекомплектов и горючего Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииНа 89-й день спецоперации России на Украине ракеты морского базирования РФ у станции Малин в Житомирской области уничтожили перебрасывавшиеся в Донбасс вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии из Ивано-Франковска.Кроме того, ракеты воздушного базирования РФ поразили 4 пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" у Бахмута в ДНР, 48 районов сосредоточения живой силы и техники и 6 складов боеприпасов. Помимо этого, российская авиация поразила 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожен склад боеприпасов у Красного Лимана в ЛНР, также уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники.Российские саперы ведут работу по разминированию территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, основные пути поставки боекомплектов и горючего Украине, через которые она ранее получала вооружения для стягивания сил на линии разграничения, в настоящий момент блокированы и находятся под оперативным контролем России и Донецкой народной республикой.Также Пушилин заявил, что украинские пленные сейчас находятся в ДНР, а в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, в настоящий момент идет подготовка документов.Предложения Рима и МинскаКак заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план. Замминистра добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним. Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов.Также в понедельник стало известно, о послании президента Белоруссии Александра Лукашенко генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором он заявил, что организация должна "организовать контакты" со всеми вовлеченными в конфликт на Украине сторонами, в том числе США, для его урегулирования.Лукашенко также отметил, что против России на Украине руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире.

https://ria.ru/20220523/azovstal-1790075546.html

https://ria.ru/20220523/vooruzhenie-1790104867.html

https://ria.ru/20220523/tribunal-1790128834.html

https://ria.ru/20220523/uregulirovanie-1790130576.html

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