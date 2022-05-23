https://ria.ru/20220523/avtovaz-1790140458.html
Экс-министра транспорта Соколова назначили гендиректором "АвтоВАЗа"
Экс-министра транспорта Соколова назначили гендиректором "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 23.05.2022
Экс-министра транспорта Соколова назначили гендиректором "АвтоВАЗа"
Генеральным директором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:04
2022-05-23T13:04
2022-05-23T13:33
экономика
максим соколов
россия
самарская область
автоваз
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789740534_0:120:2550:1554_1920x0_80_0_0_1dc21f43c9473b647785330df5ddc880.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Генеральным директором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании."Совет директоров АО "АвтоВАЗ", крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП "НАМИ") и госкорпорация "Ростех", принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента АО "АвтоВАЗ". Решение вступило в силу 23 мая 2022 года", - отмечается в сообщении. На новом посту Соколов сменил Николя Мора, который занимал эту должность с июня прошлого года."В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском федеральном округе. Бренд Lada продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями", - заявил Соколов.На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.По словам Мантурова, Соколов может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ".Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде. В 1991 году окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 2004 году перешел на работу в администрацию Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов.В конце 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В мае 2012 года - министром транспорта России, где проработал до 2018 года. В 2018-2019 годах занимал высшие должности в ПАО "Группа ЛСР". В конце 2019 года занял должность вице-губернатора Петербурга.
https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789041427.html
https://ria.ru/20220513/avtovaz-1788319247.html
https://ria.ru/20220518/avtovaz-1789166764.html
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789740534_193:0:2550:1768_1920x0_80_0_0_4898aa6a1977e80a57f00b0e68fb4f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим соколов, россия, самарская область, автоваз, авто
13:04 23.05.2022 (обновлено: 13:33 23.05.2022)
Экс-министра транспорта Соколова назначили гендиректором "АвтоВАЗа"
Экс-министр транспорта, вице-губернатор Петербурга Соколов стал гендиректором "АвтоВАЗа"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Генеральным директором "АвтоВАЗа" с 23 мая назначен экс-министр транспорта Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, такое решение единогласно принял совет директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании.
"Совет директоров АО "АвтоВАЗ
", крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация
(в лице ФГУП "НАМИ
") и госкорпорация "Ростех
", принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова
в должности президента АО "АвтоВАЗ". Решение вступило в силу 23 мая 2022 года", - отмечается в сообщении. На новом посту Соколов сменил Николя Мора, который занимал эту должность с июня прошлого года.
"В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области
и Приволжском федеральном округе. Бренд Lada
продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями", - заявил Соколов.
На прошлой неделе состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault
. В частности, доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ": это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом инвестиции "НАМИ", если таковые будут, учтут в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
.
По словам Мантурова, Соколов может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ".
Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде. В 1991 году окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 2004 году перешел на работу в администрацию Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов.
В конце 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В мае 2012 года - министром транспорта России, где проработал до 2018 года. В 2018-2019 годах занимал высшие должности в ПАО "Группа ЛСР". В конце 2019 года занял должность вице-губернатора Петербурга.