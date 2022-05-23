https://ria.ru/20220523/aviaperevozki-1790079900.html

Авиаперевозки в России в апреле упали на 30 процентов, пишут СМИ

Авиаперевозки в России в апреле упали на 30 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2022

Авиаперевозки в России в апреле упали на 30 процентов, пишут СМИ

Российские авиакомпании в прошлом месяце перевезли более 5,03 миллиона человек, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:10

2022-05-23T09:10

2022-05-23T10:57

экономика

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

s7 airlines

boeing 737-800

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании в прошлом месяце перевезли более 5,03 миллиона человек, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.При этом за счет роста перевозок в январе и феврале общий пассажиропоток за четыре месяца увеличился на 2,6% и составил 24,8 миллиона человек, добавляется в сообщении. Росавиация с марта без объяснения причины прекратила публиковать статистику. Среднее снижение пассажиропотока в годовом выражении в первый месяц весны составило 20%, до 5,2 миллиона человек.Лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается S7 Airlines. В компании сообщили изданию, что в марте перевезли 974,6 тысячи пассажиров (минус 26% год к году), а в апреле - 1,037 миллиона (минус 23%). На втором месте оказался "Аэрофлот", обслуживший в апреле около 897 тысяч пассажиров - падение составило почти 35%. Месяцем ранее авиакомпания, ориентированная в прошлом на международный трафик, занимала третью строчку с 837 тысячами пассажиров (минус 32%)."Победа" в марте сократила перевозки всего на 7%, до 910 тысяч человек, но уже в апреле они снизились на 26%, до 745,3 тысячи. Динамика объясняется тем, что в конце марта компания решила сократить парк эксплуатируемых Boeing 737-800 с 41 до 25 для оптимизации "потребностей в запчастях для всего флота". "Уральские авиалинии" потеряли 45% трафика, продемонстрировав самое сильное падение.По словам собеседника издания, близкого к Минтрансу, в условиях резкого сокращения международных направлений большинство компаний смогли перестроить свои модели. Он обращает внимание на занятость кресел, которая в апреле выросла до 82% против 78% годом ранее. Близкий к "Аэрофлоту" источник отметил, что борта "Победы" в апреле заполнялись более чем на 95%.В мае падение должно стабилизироваться и перейти к восстановительному росту, так как в весенне-летние месяцы пассажиропоток поддерживает отпускной сезон и большое количество ваучеров за отмененные зимой рейсы, считают источники. Однако в одной из крупных авиакомпаний опасаются, что падения трафика может начаться с начала осени: к сезонному спаду добавляются "непредсказуемые факторы, главный из которых - покупательная способность населения". Как полагает один из источников, цены на билеты и перевозки будет сложно удержать от большего падения без большой госпрограммы.

https://ria.ru/20220520/kamchatka-1789782772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/aviaperevozkf-1789193394.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, boeing 737-800, новости - туризм