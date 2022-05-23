https://ria.ru/20220523/aktsiya-1790212185.html

Участники акции "Бегущая книга" 27 мая встретятся с читателями

Участники акции "Бегущая книга" 27 мая встретятся с читателями - РИА Новости, 23.05.2022

Участники акции "Бегущая книга" 27 мая встретятся с читателями

Участники проходящей в рамках Года культурного наследия народов России всероссийской акции “Бегущая книга” ответят на вопросы о русских сказках и произведениях... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:04

2022-05-23T17:04

2022-05-23T17:04

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 мая - АНО "Территория Культуры". Участники проходящей в рамках Года культурного наследия народов России всероссийской акции “Бегущая книга” ответят на вопросы о русских сказках и произведениях национальных эпосов народов России.Акция пройдёт 27 мая 2022 года в более, чем шестидесяти субъектах РФ. Инициатива провести акцию “Бегущая книга” была предложена работниками библиотек города Лесного (ЗАТО Росатома) Свердловской области в 2017 году. Цель инициативы была простая — привлечь читателей в библиотеку. Действительно, такая проблема существует. По данным международной исследовательской группы GfK, Россия уступила пальму первенства самой читающей нации Китаю и занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. В Китае 70% жителей хотя бы раз в неделю обращаются к книге, а в России этот показатель — всего 59%. Библиотекари подтверждают, что посетителей библиотек стало меньше, несмотря на то, что в последние годы и книжные фонды библиотек пополняются постоянно, да и само техническое оснащение библиотек заметно улучшилось.Механизм акции “Бегущая книга” прост: работники библиотек и волонтёры выходят на улицы городов и населённых пунктов и задают вопросы прохожим по темам русской литературы, истории и культуры. За правильный ответ каждый получает в подарок книгу или сувенир. Ну, и, разумеется, информацию о том, где и как работают ближайшие библиотеки и какими возможностями они располагают.Сейчас акция проходит в рамках Года культурного наследия народов России под девизом “Классик наш!” и посвящена детской литературе. И поэтому значительная часть вопросов, которые будут задавать всем участникам акции, будут касаться сказок и национальных эпосов народов России. Вся классическая русская литература, в том числе и детская, давно уже вошла в Золотой фонд всемирной литературы и сохранить интерес к ней, напомнить читателю о её существовании и пригласить его за книгой — одна из основных целей акции.Координатором проекта является программа “Территория культуры Росатома”. Стратегическими партнёрами акции выступают издательство “Детская литература” и компания “ЛитРес”. А в регионах акцию поддерживают местные книгоиздатели. За всё время проведения акции “Бегущая книга” в ней приняло участие более 130 000 человек, и только в 2021 году вместе с книгой “бежали” более 60 000 жителей России. За пять лет своего существования инициатива библиотекарей города Лесного превратилась во всероссийскую акцию или, как её называют сами участники, всероссийский “Интеллектуальный забег”. В прошлом году во всероссийской акции “Бегущая книга” участвовало 654 библиотеки из 62 субъектов Российской Федерации, и организаторы акции надеются, что в этом году участников “Бегущей книги” будет больше. Так куда же “бежит” книга? Всё очень просто: книга бежит навстречу со своим любимым читателем, и мы уверены, что эта встреча всегда бывает приятной и полезной.Информация о всероссийской акции “Бегущая книга” по адресу: https://бегущаякнига.рф.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы