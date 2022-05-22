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Жители ЛНР помогают брошенным животным - РИА Новости, 22.05.2022
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Жители ЛНР помогают брошенным животным
Жители ЛНР помогают брошенным животным - РИА Новости, 22.05.2022
Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.
2022-05-22T20:30
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Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.
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353
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353
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Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак. Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.
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видео, видео
Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.
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20:30 22.05.2022
 

Жители ЛНР помогают брошенным животным

Читать ria.ru в
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.
Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.
 
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