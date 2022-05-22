https://ria.ru/20220522/zhivotnye-1790044369.html

Жители ЛНР помогают брошенным животным

Жители ЛНР помогают брошенным животным - РИА Новости, 22.05.2022

Жители ЛНР помогают брошенным животным

Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.

2022-05-22T20:30

2022-05-22T20:30

2022-05-22T20:30

видео

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Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители ЛНР помогают брошенным животным Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак. Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты. 2022-05-22T20:30 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, видео