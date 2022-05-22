https://ria.ru/20220522/zhivotnye-1790044369.html
Жители ЛНР помогают брошенным животным
Жители ЛНР помогают брошенным животным - РИА Новости, 22.05.2022
Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.
2022-05-22T20:30
2022-05-22T20:30
2022-05-22T20:30
видео
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Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак. Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.
2022-05-22T20:30
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.
2022-05-22T20:30
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PT0M51S
Жители ЛНР помогают брошенным животным
Волонтеры в Рубежном спасают брошенных кошек и собак.
Город до сих пор подвергается обстрелам ВСУ, есть проблемы со связью и гуманитарной помощью. Волонтеры Луганска также собрали продукты для питомцев. Животным отправили сухой корм, консервы, крупы и другие продукты.