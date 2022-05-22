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У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 22.05.2022
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У побережья Филиппин произошло землетрясение
У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 22.05.2022
У побережья Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T01:32
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в мире
землетрясение
филиппины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 21 мая в 21.50 по времени UTC (22 мая 0.50 мск). Эпицентр располагался в семи километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу. Очаг залегал на глубине 175 километров.В более раннем сообщении центра говорилось, что магнитуда землетрясения составляла 5,8.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, филиппины
01:32 22.05.2022 (обновлено: 02:41 22.05.2022)
 
У побережья Филиппин произошло землетрясение

EMSC: у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 21 мая в 21.50 по времени UTC (22 мая 0.50 мск). Эпицентр располагался в семи километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу. Очаг залегал на глубине 175 километров.
В более раннем сообщении центра говорилось, что магнитуда землетрясения составляла 5,8.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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В миреЗемлетрясениеФилиппины
 
 
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