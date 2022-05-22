https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789974515.html

У побережья Филиппин произошло землетрясение

У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 22.05.2022

У побережья Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T01:32

2022-05-22T01:32

2022-05-22T02:41

в мире

землетрясение

филиппины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 21 мая в 21.50 по времени UTC (22 мая 0.50 мск). Эпицентр располагался в семи километрах к юго-востоку от населенного пункта Насугбу. Очаг залегал на глубине 175 километров.В более раннем сообщении центра говорилось, что магнитуда землетрясения составляла 5,8.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220519/zemletryasenie-1789472043.html

филиппины

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в мире, землетрясение, филиппины