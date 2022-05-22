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"Укажу Зеленского как иждивенца": в США возмутились рекордной помощью Киеву - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/zelenskiy-1790002621.html
"Укажу Зеленского как иждивенца": в США возмутились рекордной помощью Киеву
"Укажу Зеленского как иждивенца": в США возмутились рекордной помощью Киеву - РИА Новости, 22.05.2022
"Укажу Зеленского как иждивенца": в США возмутились рекордной помощью Киеву
Читатели американского журнала National Review пришли в ярость из-за новости о том, что Соединенные Штаты выделили еще 40 миллиардов долларов на помощь Украине. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:05
2022-05-22T14:34
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели американского журнала National Review пришли в ярость из-за новости о том, что Соединенные Штаты выделили еще 40 миллиардов долларов на помощь Украине.Многие припомнили Вашингтону незавидные уроки прошлого, а некоторые даже решили включить Владимира Зеленского в налоговые отчеты."Все очень просто. Судьбой Америке уготовано тратить на спасение мира столько, чтобы стать банкротом. Именно после этого мы, наконец, перестанем быть супердержавой, и все на этом закончится!" — выразил мнение A304."Итак, мы опять беремся за старое? Вьетнам: кровь + расходы + социальный раскол. Результат: США терпят поражение. Ирак: кровь + расходы + социальный раскол. Результат: США уходят. Афганистан: кровь + расходы + позор. Результат: США терпят поражение. Так что же вы творите, наши американские лидеры?!" — возмутился Taterdogs."Ну что, в своем налоговом отчете за следующий год я укажу Зеленского как иждивенца?" — сыронизировал bizn43."Сколько миллиардов из этой помощи вернутся в карманы американских политиков, которые принимали этот закон?" — задался вопросом save usa."Сегодня у нас отсутствует политическая идеология, при которой мы отказались бы от увеличения расходов и увеличения долга, поэтому оказались там, где мы есть. Причины разные, но фраза "нет, мы не можем себе этого позволить" нигде не слышна. Всегда где-то найдется кто-то, кто более чем готов взять американские деньги", — подытожили читатели.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Он также включает в себя различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал американский лидер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/obman-1789995969.html
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Станислав Ванд
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат), нато
13:05 22.05.2022 (обновлено: 14:34 22.05.2022)
 
"Укажу Зеленского как иждивенца": в США возмутились рекордной помощью Киеву

Читатели National Review признали Зеленского иждивенцем из-за рекордной помощи от США

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели американского журнала National Review пришли в ярость из-за новости о том, что Соединенные Штаты выделили еще 40 миллиардов долларов на помощь Украине.
Многие припомнили Вашингтону незавидные уроки прошлого, а некоторые даже решили включить Владимира Зеленского в налоговые отчеты.
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"Все очень просто. Судьбой Америке уготовано тратить на спасение мира столько, чтобы стать банкротом. Именно после этого мы, наконец, перестанем быть супердержавой, и все на этом закончится!" — выразил мнение A304.
"Итак, мы опять беремся за старое? Вьетнам: кровь + расходы + социальный раскол. Результат: США терпят поражение. Ирак: кровь + расходы + социальный раскол. Результат: США уходят. Афганистан: кровь + расходы + позор. Результат: США терпят поражение. Так что же вы творите, наши американские лидеры?!" — возмутился Taterdogs.
"Ну что, в своем налоговом отчете за следующий год я укажу Зеленского как иждивенца?" — сыронизировал bizn43.
"Сколько миллиардов из этой помощи вернутся в карманы американских политиков, которые принимали этот закон?" — задался вопросом save usa.
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"Сегодня у нас отсутствует политическая идеология, при которой мы отказались бы от увеличения расходов и увеличения долга, поэтому оказались там, где мы есть. Причины разные, но фраза "нет, мы не можем себе этого позволить" нигде не слышна. Всегда где-то найдется кто-то, кто более чем готов взять американские деньги", — подытожили читатели.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Он также включает в себя различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал американский лидер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВашингтон (штат)НАТО
 
 
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