13:05 22.05.2022 (обновлено: 14:34 22.05.2022)
"Укажу Зеленского как иждивенца": в США возмутились рекордной помощью Киеву
Читатели National Review признали Зеленского иждивенцем из-за рекордной помощи от США
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели американского журнала National Review пришли в ярость из-за новости о том, что Соединенные Штаты выделили еще 40 миллиардов долларов на помощь Украине.
Многие припомнили Вашингтону незавидные уроки прошлого, а некоторые даже решили включить Владимира Зеленского в налоговые отчеты.
"Все очень просто. Судьбой Америке уготовано тратить на спасение мира столько, чтобы стать банкротом. Именно после этого мы, наконец, перестанем быть супердержавой, и все на этом закончится!" — выразил мнение A304.
"Итак, мы опять беремся за старое? Вьетнам: кровь + расходы + социальный раскол. Результат: США терпят поражение. Ирак: кровь + расходы + социальный раскол. Результат: США уходят. Афганистан: кровь + расходы + позор. Результат: США терпят поражение. Так что же вы творите, наши американские лидеры?!" — возмутился Taterdogs.
"Ну что, в своем налоговом отчете за следующий год я укажу Зеленского как иждивенца?" — сыронизировал bizn43.
"Сколько миллиардов из этой помощи вернутся в карманы американских политиков, которые принимали этот закон?" — задался вопросом save usa.
"Сегодня у нас отсутствует политическая идеология, при которой мы отказались бы от увеличения расходов и увеличения долга, поэтому оказались там, где мы есть. Причины разные, но фраза "нет, мы не можем себе этого позволить" нигде не слышна. Всегда где-то найдется кто-то, кто более чем готов взять американские деньги", — подытожили читатели.
Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Он также включает в себя различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал американский лидер.
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