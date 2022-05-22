https://ria.ru/20220522/zarazhenie-1790016153.html

В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян

В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян - РИА Новости, 22.05.2022

В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян

В Австрии выявили первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян, сообщил ORF. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:26

2022-05-22T15:26

2022-05-22T15:59

оспа обезьян

австрия

в мире

вена

великобритания

швеция

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ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. В Австрии выявили первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян, сообщил ORF.Как передает СМИ со ссылкой на местные органы здравоохранения, в больницу с характерными симптомами доставили 35-летнего мужчину, это произошло в Вене.У пациента наблюдается повышение температуры и пустулы на лице. Точные данные о его состоянии появятся в воскресенье вечером или в понедельник, утверждает телеканал.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей зафиксировали в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

австрия

вена

великобритания

швеция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оспа обезьян, австрия, в мире, вена, великобритания, швеция