https://ria.ru/20220522/zarazhenie-1790016153.html
В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян
В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян - РИА Новости, 22.05.2022
В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян
В Австрии выявили первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян, сообщил ORF. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:26
2022-05-22T15:26
2022-05-22T15:59
оспа обезьян
австрия
в мире
вена
великобритания
швеция
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ВЕНА, 22 мая — РИА Новости. В Австрии выявили первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян, сообщил ORF.Как передает СМИ со ссылкой на местные органы здравоохранения, в больницу с характерными симптомами доставили 35-летнего мужчину, это произошло в Вене.У пациента наблюдается повышение температуры и пустулы на лице. Точные данные о его состоянии появятся в воскресенье вечером или в понедельник, утверждает телеканал.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей зафиксировали в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
австрия
вена
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, австрия, в мире, вена, великобритания, швеция
15:26 22.05.2022 (обновлено: 15:59 22.05.2022)
В Австрии госпитализировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян
ORF: в Австрии выявили первый случай с подозрением на заражение оспой обезьян