https://ria.ru/20220522/zaderzhanie-1789993691.html

В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения

В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения - РИА Новости, 22.05.2022

В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тысяч человек,... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:18

2022-05-22T11:18

2022-05-22T11:18

происшествия

орск

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УФА, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тысяч человек, сообщили в МВД по региону.В сообщении говорится, что районе посёлка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. В ходе разбирательств обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны виновные."Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители. Как стало известно сотрудниками полиции, 61-летний местный житель в поисках металлолома нанял экскаватор, в ходе раскопок 49-летний водитель экскаватора повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии, оставившей целый поселок без воды", - сообщили в МВД по области.В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.

https://ria.ru/20220522/zaderzhanie-1789987338.html

орск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск