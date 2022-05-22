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В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения - РИА Новости, 22.05.2022
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В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения
В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения - РИА Новости, 22.05.2022
В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения
Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тысяч человек,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:18
2022-05-22T11:18
происшествия
орск
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УФА, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тысяч человек, сообщили в МВД по региону.В сообщении говорится, что районе посёлка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. В ходе разбирательств обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны виновные."Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители. Как стало известно сотрудниками полиции, 61-летний местный житель в поисках металлолома нанял экскаватор, в ходе раскопок 49-летний водитель экскаватора повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии, оставившей целый поселок без воды", - сообщили в МВД по области.В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.
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происшествия, орск
11:18 22.05.2022
 
В Орске сборщики металлолома повредили систему водоснабжения

Полиция задержала двух мужчин, оставивших жителей Орска без водоснабжения

© Depositphotos / nastya1981Вид на Орск
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Depositphotos / nastya1981
Вид на Орск. Архивное фото
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УФА, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тысяч человек, сообщили в МВД по региону.
В сообщении говорится, что районе посёлка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. В ходе разбирательств обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны виновные.
"Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители. Как стало известно сотрудниками полиции, 61-летний местный житель в поисках металлолома нанял экскаватор, в ходе раскопок 49-летний водитель экскаватора повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии, оставившей целый поселок без воды", - сообщили в МВД по области.
В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует ведомство.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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