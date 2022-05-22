https://ria.ru/20220522/zaderzhanie-1789987338.html

Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке

Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке - РИА Новости, 22.05.2022

Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке

Находившийся в розыске гражданин задержан по подозрению в том, что устроил стрельбу в Находке, ранив местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:36

2022-05-22T09:36

2022-05-22T09:36

происшествия

находка

россия

приморский край

гибдд мвд рф

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Находившийся в розыске гражданин задержан по подозрению в том, что устроил стрельбу в Находке, ранив местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.По данным полиции, жительница указанного города сообщила, что в районе улицы Арсеньева, 17 слышны громкие хлопки и нецензурная брань, также в ее квартире оказались разбиты стекла на балконе. Позже правоохранителям поступило сообщение, что в городскую больницу доставили 42-летнего мужчину с ранением. В воскресенье ранее судимый 39-летний житель Находки на Toyota Platz попытался уйти от преследования по проселочной дороге со стороны поселка Волчанец, но его задержали сотрудники ГИБДД."В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления... Предварительно установлено, что злоумышленник произвел несколько выстрелов и ранил потерпевшего, а также повредил автомашину и стекла на балконе заявительницы", - говорится в сообщении.СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html

https://ria.ru/20220127/srok-1769804124.html

находка

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, находка, россия, приморский край, гибдд мвд рф, toyota corolla