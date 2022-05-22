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Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке - РИА Новости, 22.05.2022
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Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке
Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке - РИА Новости, 22.05.2022
Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке
Находившийся в розыске гражданин задержан по подозрению в том, что устроил стрельбу в Находке, ранив местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:36
2022-05-22T09:36
происшествия
находка
россия
приморский край
гибдд мвд рф
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Находившийся в розыске гражданин задержан по подозрению в том, что устроил стрельбу в Находке, ранив местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.По данным полиции, жительница указанного города сообщила, что в районе улицы Арсеньева, 17 слышны громкие хлопки и нецензурная брань, также в ее квартире оказались разбиты стекла на балконе. Позже правоохранителям поступило сообщение, что в городскую больницу доставили 42-летнего мужчину с ранением. В воскресенье ранее судимый 39-летний житель Находки на Toyota Platz попытался уйти от преследования по проселочной дороге со стороны поселка Волчанец, но его задержали сотрудники ГИБДД."В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления... Предварительно установлено, что злоумышленник произвел несколько выстрелов и ранил потерпевшего, а также повредил автомашину и стекла на балконе заявительницы", - говорится в сообщении.СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.
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происшествия, находка, россия, приморский край, гибдд мвд рф, toyota corolla
09:36 22.05.2022
 
Полиция в Приморье задержала устроившего стрельбу в Находке

Полиция в Приморье задержала ранее судимого гражданина, устроившего стрельбу в Находке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Находившийся в розыске гражданин задержан по подозрению в том, что устроил стрельбу в Находке, ранив местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
По данным полиции, жительница указанного города сообщила, что в районе улицы Арсеньева, 17 слышны громкие хлопки и нецензурная брань, также в ее квартире оказались разбиты стекла на балконе. Позже правоохранителям поступило сообщение, что в городскую больницу доставили 42-летнего мужчину с ранением. В воскресенье ранее судимый 39-летний житель Находки на Toyota Platz попытался уйти от преследования по проселочной дороге со стороны поселка Волчанец, но его задержали сотрудники ГИБДД.
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"В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления... Предварительно установлено, что злоумышленник произвел несколько выстрелов и ранил потерпевшего, а также повредил автомашину и стекла на балконе заявительницы", - говорится в сообщении.
СУСК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.
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ПроисшествияНаходкаРоссияПриморский крайГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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