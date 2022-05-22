https://ria.ru/20220522/turtsiya-1790021383.html
Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник
Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник - РИА Новости, 22.05.2022
Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник
Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции, ему предъявлено недовольство в связи с позицией диппредставительства по состоявшемуся в пятницу митингу... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:16
2022-05-22T16:16
2022-05-22T16:16
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции, ему предъявлено недовольство в связи с позицией диппредставительства по состоявшемуся в пятницу митингу в Стамбуле, сообщил РИА Новости дипломатический источник.В Стамбуле в пятницу состоялся митинг оппозиции, организованный крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией (CHP). Посольство США в Турции выступило с предупреждением своим гражданам перед митингом, подчеркнув, что правоохранительные органы Турции якобы могут действовать жестко."Недовольство предупреждением посольства США перед митингом, состоявшимся вчера (21 мая) в Стамбуле, было передано послу США Джеффу Флейку, который сегодня (22 мая) был вызван в МИД Турции. Послу было заявлено о необоснованном утверждения о мерах, принимаемых турецкими подразделениями безопасности на таких митингах, было выражено недовольство по этому поводу", - сообщил собеседник агентства."В то время как события, происходящие в США, где непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов является серьезной проблемой, недопустимо создавать впечатление, что в этой связи существует важная проблема в Турции, где митинги являются давней традицией демократии. Послу также было заявлено, что Анкара ожидает, что в будущем власти США будут выдавать предупреждения о поездках/демонстрациях своим гражданам с учетом фактов", - добавил источник РИА Новости.
https://ria.ru/20220522/turtsiya-1789975521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша
Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник
Источник: посла США вызвали в МИД Турции из-за позиции посольства по митингу в Стамбуле
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции, ему предъявлено недовольство в связи с позицией диппредставительства по состоявшемуся в пятницу митингу в Стамбуле, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В Стамбуле
в пятницу состоялся митинг оппозиции, организованный крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией (CHP). Посольство США в Турции выступило с предупреждением своим гражданам перед митингом, подчеркнув, что правоохранительные органы Турции якобы могут действовать жестко.
"Недовольство предупреждением посольства США перед митингом, состоявшимся вчера (21 мая) в Стамбуле, было передано послу США Джеффу Флейку, который сегодня (22 мая) был вызван в МИД Турции. Послу было заявлено о необоснованном утверждения о мерах, принимаемых турецкими подразделениями безопасности на таких митингах, было выражено недовольство по этому поводу", - сообщил собеседник агентства.
"В то время как события, происходящие в США, где непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов является серьезной проблемой, недопустимо создавать впечатление, что в этой связи существует важная проблема в Турции, где митинги являются давней традицией демократии. Послу также было заявлено, что Анкара ожидает, что в будущем власти США будут выдавать предупреждения о поездках/демонстрациях своим гражданам с учетом фактов", - добавил источник РИА Новости.