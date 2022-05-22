https://ria.ru/20220522/turtsiya-1790021383.html

Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник

Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник - РИА Новости, 22.05.2022

Посла США вызвали в МИД Турции, сообщил источник

Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции, ему предъявлено недовольство в связи с позицией диппредставительства по состоявшемуся в пятницу митингу... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:16

2022-05-22T16:16

2022-05-22T16:16

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван в МИД Турции, ему предъявлено недовольство в связи с позицией диппредставительства по состоявшемуся в пятницу митингу в Стамбуле, сообщил РИА Новости дипломатический источник.В Стамбуле в пятницу состоялся митинг оппозиции, организованный крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией (CHP). Посольство США в Турции выступило с предупреждением своим гражданам перед митингом, подчеркнув, что правоохранительные органы Турции якобы могут действовать жестко."Недовольство предупреждением посольства США перед митингом, состоявшимся вчера (21 мая) в Стамбуле, было передано послу США Джеффу Флейку, который сегодня (22 мая) был вызван в МИД Турции. Послу было заявлено о необоснованном утверждения о мерах, принимаемых турецкими подразделениями безопасности на таких митингах, было выражено недовольство по этому поводу", - сообщил собеседник агентства."В то время как события, происходящие в США, где непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов является серьезной проблемой, недопустимо создавать впечатление, что в этой связи существует важная проблема в Турции, где митинги являются давней традицией демократии. Послу также было заявлено, что Анкара ожидает, что в будущем власти США будут выдавать предупреждения о поездках/демонстрациях своим гражданам с учетом фактов", - добавил источник РИА Новости.

https://ria.ru/20220522/turtsiya-1789975521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша