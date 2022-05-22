Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства
Советник при правительстве Райт: Британия не готова к росту цен из-за ситуации на Украине
© AP Photo / Alberto PezzaliРиджент-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риджент-стрит в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, считает глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт.
"Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", - приводит его слова газета Independent.
Издание отмечает, что из-за заблокированных портов Черного моря 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти из Украины, что не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия.
В частности, пищевое растительное масло, которое используется в для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству.
"Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего", - заявил Райт.
По его словам, многие представители продовольственного сектора считают, что эта проблема уже носит срочный характер и нуждается во внимании со стороны правительства.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".