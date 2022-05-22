https://ria.ru/20220522/tseny-1790050836.html

Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства

Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства - РИА Новости, 22.05.2022

Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства

Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, считает глава консультативного органа... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T21:52

2022-05-22T21:52

2022-05-22T21:52

украина

великобритания

экономика

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ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, считает глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт."Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", - приводит его слова газета Independent.Издание отмечает, что из-за заблокированных портов Черного моря 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти из Украины, что не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия.В частности, пищевое растительное масло, которое используется в для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству."Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего", - заявил Райт.По его словам, многие представители продовольственного сектора считают, что эта проблема уже носит срочный характер и нуждается во внимании со стороны правительства.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".

https://ria.ru/20220520/velikobritaniya-1789790457.html

https://ria.ru/20220516/toplivo-1788782274.html

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украина, великобритания, экономика