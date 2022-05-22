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Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства - РИА Новости, 22.05.2022
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Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства
Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства - РИА Новости, 22.05.2022
Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства
Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, считает глава консультативного органа... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T21:52
2022-05-22T21:52
украина
великобритания
экономика
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ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, считает глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт."Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", - приводит его слова газета Independent.Издание отмечает, что из-за заблокированных портов Черного моря 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти из Украины, что не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия.В частности, пищевое растительное масло, которое используется в для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству."Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего", - заявил Райт.По его словам, многие представители продовольственного сектора считают, что эта проблема уже носит срочный характер и нуждается во внимании со стороны правительства.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
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украина, великобритания, экономика
21:52 22.05.2022
 
Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства

Советник при правительстве Райт: Британия не готова к росту цен из-за ситуации на Украине

© AP Photo / Alberto PezzaliРиджент-стрит в Лондоне
Риджент-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риджент-стрит в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 мая - РИА Новости. Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за военных действий на Украине, считает глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт.
"Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", - приводит его слова газета Independent.
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Издание отмечает, что из-за заблокированных портов Черного моря 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти из Украины, что не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия.
В частности, пищевое растительное масло, которое используется в для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству.
"Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего", - заявил Райт.
По его словам, многие представители продовольственного сектора считают, что эта проблема уже носит срочный характер и нуждается во внимании со стороны правительства.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
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